警西貢打擊新年黑的　拘58歲男司機涉濫收兩倍車資　另票控一司機

東九龍總區交通部人員今日（22日）在西貢一帶展開「駒始」行動，打擊農曆新年期間的士濫收車資的違法行為，派員喬裝為乘客，發現兩名的士司機涉嫌違例，包括「濫收車資」、「没有展示的士司機證」、「沒有展示的士計程錶指示器」（俗稱「冚旗載客」）及「沒有將的士計程錶指示器設定於記錄位置」，遂拘捕一名58歲本地男司機及發出傳票票控一名51歲本地男司機。



初步調查顯示，被捕人沒有按計程錶收費，最後收取約400元，較原定車資高出約兩倍的款項。所有涉案的士已被扣留作進一步檢驗。



行動中，人員拘捕一名58歲本地男司機及發出傳票票控一名51歲本地男司機。（警方提供）

警方非常重視的士涉及濫收車資的案件，並提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為。根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，首次定罪最高刑罰可被判入獄6個月及罰款一萬元。

警方會繼續果斷執法，打擊有關的士違法行為，以保障市民及旅客的權益，及維護香港的國際形象，各駕駛人士切勿以身試法。