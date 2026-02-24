有片｜大埔牛頭角兩貓咪被困外牆　消防升雲梯、窗邊伸手救回

今日（24日）早上1小時內，大埔及牛頭角兩屋苑，分別有貓咪被困大廈外牆案件，需出動消防員到場協助，幸最終兩貓平安獲救。



大埔德雅苑有貓被困在大廈外牆兩部冷氣機之間。（Threads @blue___boundary）

第一宗案件發生在大埔曉運路2號德雅苑。早上10時15分，一名女子報案，指其家中貓咪身處單位外冷氣機位置。網上相片可見，該隻貓在兩部冷氣機之間狹窄的隙縫中。消防接報趕至，從單位窗邊伸手引貓，成功將貓咪接回安全位置。照片顯示，肇事單位有安裝窗花，部分窗口另有方格狀的疑似窗網，惟未有封住所有窗口位。

大埔德雅苑有貓被困在外牆兩部冷氣機之間狹窄的隙縫中，消防員從單位窗邊伸手引貓。照片顯示，肇事單位有安裝窗花，部分窗口另有方格狀的疑似窗網，惟未有封住所有窗口位。（Threads @blue___boundary）

至早上10時52分，另一名女子報案，指牛頭角道3號得寶花園C座，有貓徘徊單位外牆窗戶平台頂部。網上相片及影片顯示，一隻戴有頸圈的幼貓身處窗戶平台邊緣，不時呼叫，消防升起雲梯慢慢靠近，將幼貓救入寵物袋，貓咪見到消防靠近時，更一度向消防員伸手。有網民見狀大讚小貓「好乖好叻」，亦「肉緊」呼籲貓主要安裝窗網，以乃同類意外再次發生。

牛頭角得寶花園，一隻戴頸圈的貓在單位樓層中間的平台。（Threads @ls250203)

今日兩宗案件，已是一周內第二次有貓被困外牆事故。年初二（18日）晚上11時許，土瓜灣欣榮花園有貓危站在一個單位外的簷篷，63歲姓官貓主嘗試救貓時意外墮樓不治；涉事白貓則由消防及愛護動物協會人員救回。

