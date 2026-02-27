青衣黑褸男向餅店職員掟包　疑言語挑釁警員　揭另涉推跌老翁被捕

網上流傳兩條影片，其中一條影片顯示本周四（26日）早上7時許，一名身穿黑褸的男子在一間麵包店購買麵包，隨意將麵包放在售賣點心的木枱上，同時要求結帳，女職員不滿對方沒有將麵包放在收銀櫃檯，一邊明言「擺呢度？擺𠵱度呀嘛」，一邊將麵包放入膠袋內，黑褸男聞言同樣不滿，於是頂撞數句，繼而取走麵包離開，懷疑男職員出言反駁，黑褸男大約3秒後折返，將麵包扔向女職員，怒斥「你講乜嘢」，男職員見狀立即上前和黑褸男對峙。



另一條影片顯示黑褸男除下黑褸，身穿黑色短袖上衣，站在店外遭數名警員包圍，其中一名男警大聲表示「警察好合作」、「好多市民睇住」，甚至向其他人表示「幫幫手影住」，黑衣男疑挑釁，稱警員「玩嘢」，同一名男警回敬他「我𠵱家執法，唔係玩嘢」、「係處理你」，黑衣男反駁「我都處理你」，男警指出「敢咪嚟囉」。見到對方嘗試靠近同袍，男警即場警告「如果你埋嚟掂到警察，拉你襲警，明唔明？」。



警方表示，本周四（26日）早上7時09分，警方先後接獲兩個報案指，一名男子在青衣長青邨長青商場1間餅店向職員投擲麵包，另有老翁在商場平台被推跌，老翁事後離開現場，警員到場調查，相信兩宗案件均是同一名51歲陳姓男子所為，以涉嫌「普通襲擊」罪名拘捕陳男。



兩條相關影片被上載至facebook，其中一條長約一分鐘，本周四（26日）早上7時03分，一名穿上黑褸的男子在一間麵包店購買兩個麵包，由於收銀櫃檯較遠，所以他轉身徒手將麵包放在位置較近、售賣點心的木枱上，同時要求結帳。

一名身穿黑褸的男子在一間麵包店購買麵包，隨意將麵包放在售賣點心的木枱上，同時要求結帳。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

女職員不滿黑褸男沒有將麵包放在收銀櫃檯上，明言「擺呢度？擺𠵱度呀嘛」，並將麵包放入膠袋內，以及收取黑褸男的款項和找續，黑褸男聞言同樣不滿，於是頂撞數句，之後取走麵包離開，黑褸男懷疑聽到男職員出言反駁，大約3秒後折返，並將麵包扔向女職員，怒斥「你講乜嘢」，女職員彎腰避開，男職員見狀立即上前，和黑褸男對峙。

黑褸男懷疑聽到男職員出言反駁，大約3秒後折返，並將麵包扔向女職員，怒斥「你講乜嘢」，女職員彎腰避開。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

男職員見狀立即上前，和黑褸男對峙。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

另一條影片長約2分鐘36秒，黑褸男除下黑褸，可見身穿黑色短袖上衣，當時站在店外，被數名警員包圍，懷疑有人沒有配合警方調查，其中一名男警大聲表示「警察好合作」、「好多市民睇住」，男警更向其他人表示「幫幫手影住」，卻提醒「唔好咁近，遠少少，如果唔係，又話侵犯私隱」。

黑褸男除下黑褸，可見身穿黑色短袖上衣，當時站在店外，被數名警員包圍。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男認為警員「玩嘢」，同一名男警強調「我𠵱家執法，唔係玩嘢」、「係處理你」，黑衣男反駁「我都處理你」，該名男警指出「敢咪嚟囉」、「講無用㗎」，見到黑衣男嘗試靠近同袍，並向同袍喃喃細語，該名男警警告「如果你埋嚟掂到警察，拉你襲警，明唔明？」，同時提醒同袍毋須回應。