6惡煞持棍闖元朗酒吧「刮友」　疑未發現目標1分鐘內離開｜有片

元朗發現可疑人。《香港01》接獲讀者報料指，6名戴口罩的男子持棒球棍等武器，殺氣騰騰闖入一間酒吧疑「刮友」，圖向目標施襲，惟他們發現目標不在酒吧，只能「敗興而歸」。然而離開前其中一名持棍惡漢，作勢抓住一名染髮男酒客的衣領，未幾離開，整個過程不足一分鐘，其他酒客見狀讓路或離開酒吧。



警方表示，今日（27日）凌晨1時06分，接報指有6名男子手持武器前往元朗水車館里一間酒吧，在酒吧逗留很短時間便離開，負責人報案求助。事件中無人受傷，案件列作「可疑人發現」處理。



6名戴口罩的男子持棒球棍等武器闖入一間酒吧。（讀者提供影片截圖）

《香港01》接獲讀者提供的影片，涉事酒吧位於元朗水車館里，多角度拍攝酒吧內情況，事發今日（27日）凌晨1時03分，多名男女酒客如常在酒吧消遣，突然有6名戴口罩男子大部份戴帽，持棒球棍等武器闖入上址，其中一人更用武器敲打酒吧門口，相信「以壯聲勢」，有男酒客本身坐在近走廊位置，見狀立即改坐其他座位，亦有女酒客立即離開酒吧，擔心殃及池魚。

其中一人擔心有漏網之魚，用手抓住一名染髮男酒客的衣領，卻發現「點錯相」。（讀者提供影片截圖）

6名口罩男在酒吧內四周觀察，懷疑沒有發現，唯有折返離開。臨出門口前，一名持棍大漢突然用手，抓住一名染髮男酒客的衣領，似乎想作勢呈惡。6名惡男隨後原路離開，整個過程不足一分鐘。影片中未見有人受傷、或有物品遭到破壞。