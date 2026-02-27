哥斯達黎加海運貨櫃藏毒　木頭暗格藏$2200萬可卡因 　海關拘4男

海關於2月10日根據風險評估及情報分析，查驗一隻由哥斯達黎加經海路抵港、報稱載有木材的貨櫃，檢獲約30公斤懷疑可卡因，市值約2,200萬港元。海關指，販毒集團使用多重屏障逃避海關偵查，費盡心思掏空木頭製精細暗格，而貨櫃內300多條木頭中，僅有3條（不足1%）用以藏毒，試圖魚目混珠。



海關其後進行監控遞送行動，有關貨物儲存在碼頭長達兩周，至昨日（26日）販毒集團始作轉移至倉庫，人員拘捕4名搬貨的外籍男子。



3條木頭設有暗格，內藏市值2200萬元可卡因。（陳浩然攝）

哥斯達黎加抵港海運貨櫃 報稱載逾300條木頭

早前，海關毒品調查科聯同港口及海域科展開聯合行動，透過風險評估和情報分析，鎖定了一個來自哥斯達黎加的40呎海運貨櫃。有關貨櫃報稱載有木材，惟根據貨物資料顯示，貨櫃的寄貨和收貨人均是貿易公司，但雙方近幾個月都並無任何海運紀錄，加上該批貨物來自中美洲國家，屬於其中一個毒品來源地。

海關扣查貨櫃作檢驗，人員於2月10日在葵涌海關大樓檢驗貨櫃時，貨櫃內總共有300多條木頭，當海關人員將木頭逐一進行X光掃描後，發現當中3條木頭有可疑陰影，懷疑木頭內有暗格，並藏有違禁品。海關經仔細檢驗後，發現3條木頭暗格位置處理得非常精細，表面上有不明顯的膠水和接駁痕跡。

貨櫃中共有300多條木頭，當中只有3條藏有毒品，比例上只佔整個貨櫃約1%。（陳浩然攝）

掏空不足1%木頭製暗格藏毒 加工仔細費盡心思

人員隨即使用工具開啟木頭內的暗格，發現內裡藏有多磚可疑的白色粉末，海關人員抽取白色粉末的樣本進行快速毒品測試，結果顯示對可卡因呈陽性反應。海關最終在3條木頭當中，共檢獲約30公斤懷疑可卡因毒品，估計市值約2,200萬元。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，案中販毒分子在包裝毒品上費盡心思，利用精密的收藏方法，增加海關人員執法難度。貨櫃中共有300多條木頭，當中只有3條藏有毒品，比例上只佔整個貨櫃約1%。

另外，在掏空木頭的位置及接駁位上，販毒分子在木頭加工後，再於表面上作出木紋處理， 假裝成未經處理的木頭，企圖逃避海關人員偵查。加上原條木頭體積又大又重，每條平均約重60公斤。海關人員需利用不少時間，徹底檢查整個貨櫃貨物，透過海關先進的清關裝置及前線人員細心檢查及觀察，最終仍能成功搜出毒品，案件及後交由海關毒品調查科作跟進調查。

海關拘捕4名涉案外籍男子，他們年齡分別為介乎27至至49歲。（陳浩然攝）

販毒集團儲放碼頭兩周取貨 海關拘4外籍男

海關毒品調查科人員隨即跟進調查，展開全天候監控遞送行動，發現販毒集團非常小心，沒有即時收貨，反而先將有關貨櫃存放在葵涌碼頭超過兩星期。

直至昨日（26日）下午，販毒集團安排將貨櫃從碼頭送到青衣一個倉庫，隨後有4名男子正在處理並搬運貨櫃內的貨物。海關人員見時機成熟，隨即拘捕4名涉案外籍男子，年齡介乎27至49歲。案件仍在調查中，海關不排除有更多人士被捕。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川及港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康交代案件。（陳浩然攝）

海關表示，成功在源頭堵截該批毒品流入市面，藉此呼籲貨物進出口商、經營倉務的出租以及貨物儲存的公司，若懷疑公司被不法份子利用，可向海關舉報和求助。根據危險藥物條例，販運危險入物為嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及被判終身監禁。