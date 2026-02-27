2025錄逾萬宗網購騙案　涉演唱會飛激增　最大一宗涉虛幣呃$370萬

撰文：凌逸德
警方在「守網者」facebook專頁透露，2025年共接獲12,505宗網上購物騙案，比2024年增加946宗（8.2%）；涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加，去年共有2,805宗，按年激增1,071宗（61.8%）。

全年最大單一損失金額的網購騙案，受害人擬進行加密貨幣交易，加入一個Telegram 的加密貨幣交易群組，收到一名成員假冒Bittwatt（BWT）客服的私聊對話，訛稱要提供「驗證碼」以作「入群驗證」。受害人隨後收到一則短訊，內附一次性「驗證碼」，不虞有詐向騙徒提供，結果Telegram帳戶被騎劫，其已連接的加密貨幣錢包內的虛擬資產全被轉走，最終損失逾370萬港元。

警方在2025年共接獲12,505宗網上購物騙案，涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加。損失最大一宗的受害人擬進行加密貨幣交易，痛失逾370萬港元。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方提醒，必須透過官方渠道聯繫客戶服務；查看網上店舖的貨品評價，以辨識真假；盡量選擇實體店舖或面交，以減低受騙風險；無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料；小心考慮過數至私人戶口；切勿點擊不明或可疑連結；不向任何人透露密碼或驗證碼；在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險；有任何懷疑，應立即終止交易。

下載「防騙視伏APP」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/

