馬鞍山野豬撞人｜闖烏溪沙站一帶連撞4途人遺血路　3小時後終就擒

港鐵烏溪沙站有野豬撞到多名途人。今日（27日）下午約5時08分，警方接獲多名途人報案，指一隻野豬闖進港鐵烏溪沙站，撞到一名老翁，據悉他腳部受傷。野豬其後疾走竄逃，狂奔至附近迎海及銀湖．天峰一帶，據悉再撞到3名途人。兩男兩女傷者，均清醒送往威爾斯親王醫院治理。野豬則逃往利安邨一帶，有警員手持盾牌尋找其下落，現場消息指亦有漁護署人員到場，準備以麻醉槍協助捕捉野豬。至晚上約8時13分，野豬被麻醉槍射中，掙扎顫抖約30秒後失去知覺倒地就擒，人員之後用膠妢袋將他包裹抬走。



《香港01》獲得讀者提供相片顯示，烏溪沙站內外遺下一條長長血路，延伸至連接車站和迎海薈商場的行人天橋。一名老翁跌坐地上，旁邊另一人揮雨傘嚇阻野豬。



馬鞍山有野豬闖入鬧市撞傷多人，與警員及漁護署人員展開約3小時「追逐戰」後終中麻醉槍就擒。（王譯揚攝）

傷者為2男2女，其中一名77歲老翁在港鐵烏溪沙站被野豬撞到，腳部受傷。另一87歲老翁、一名44歲外籍女子和一名68歲本地女子，則在烏溪沙站公共運輸交匯處一帶受傷，當中87歲老翁和外籍女子均腳傷，本地女子則疑有野豬咬痕。

馬鞍山有野豬闖入港鐵烏溪沙站，撞傷一名老翁，野豬亦受傷，地上遺下一條血路。（讀者Eric提供）

馬鞍山有野豬闖入鬧市撞傷多人後逃去，大批警員手持盾牌到場尋找其下落，亦有相信是漁護署人員帶同麻醉槍戒備。（王譯揚攝）

有老翁被野豬撞傷，送院治理。（王譯揚攝）