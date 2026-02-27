馬鞍山野豬撞人｜馬路狂逃畫面曝光　多名警員「一字形」持盾窮追

馬鞍山今午（27日）有一隻野豬闖入鬧市，先後在港鐵烏溪沙站及附近一帶，連環撞傷數名途人；目擊者形容市民「好恐慌周圍跑」。



野豬其後逃之夭夭，匿藏於利安邨附近草叢，多名警員及漁護署人員圍捕，有獸醫持長麻醉槍戒備，惟至晚上仍未「落網」。野豬的逃走過程影片曝光，可見牠「馬路狂奔」，在翠擁華庭對開沙安街馬路疾走，數名警員手持盾牌追趕，其後再有多名軍裝警員在馬路「一字形」追至，情況十分緊張。片中有目擊者：「咁細隻豬仔‥‥‥應該要用支槍（麻醉槍）。」



野豬「馬路狂奔」，在翠擁華庭對開沙安街馬路疾走。（karson / threads 影片截圖）

事發在今午（27日）約5時08分，警方接獲多名途人報案，指一隻野豬闖進港鐵烏溪沙站，撞到一名老翁，據悉他腳部受傷。野豬其後疾走竄逃，狂奔至附近迎海及銀湖．天峰一帶，據悉再撞到3名途人。兩男兩女傷者，均清醒送往威爾斯親王醫院治理。

醫院可見，其中一男一女可自行步入急症室；在烏溪沙站被撞跌的老翁，由救護員用輪椅推入急症室；另一名女子則半躺在擔架床上送院。

野豬匿藏於利安邨附近草叢，大批警員手持盾牌到場尋找其下落，亦有相信是漁護署人員帶同麻醉槍戒備。（王譯揚攝）

野豬一度闖入港鐵烏溪沙站，撞傷一名老翁，地上遺下一條血路。（讀者Eric提供）

早前讀者提供的影片及照片可見，一名被撞老翁跌坐地上，現場遺下血路；野豬其後繼續到處亂衝亂撞，一度跑到迎海薈商場及銀湖．天峰樓下的公共運輸交匯處。讀者形容，當時附近的人均「好恐慌周圍跑」。片中可見，一名穿西裝男子一度「跨欄」閃避，且全程協助防範野豬及提醒途人小心勿近。

野豬闖入鬧市，一度站在商場門口，一名西裝男在旁呼籲途人「盡量企喺度唔好郁」。（讀者提供）

馬鞍山有野豬闖入鬧市，在港鐵烏溪沙站撞跌一人後，又跑到附近的公共運輸交匯處。（讀者Eric提供）

馬鞍山有野豬闖入鬧市，在港鐵烏溪沙站撞跌一人後，又跑到附近的公共運輸交匯處。（讀者Eric提供）

有老翁被野豬撞傷，送院治理。（王譯揚攝）

