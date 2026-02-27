北角巴士車禍｜車長親剖始末　疑犯扑窗大鬧　上層跳落地嚇煞途人

北角今晚（27日）發生城巴乘客扑爆玻璃「搶巴士」車禍，幸未有釀成嚴重意外。涉事城巴車長向《香港01》憶述事件始末，指疑犯精神有異，在他扑爆窗後，已即時停車疏散乘客，拔走車匙，未料有人登上駕駛座、玩弄巴士門，最後鬆開巴士手掣，溜後釀禍，最後負傷從上層一躍而下，並在街頭踱步，嚇煞途人，「聽到有人嗌，喺（上層）跳咗落嚟！」



北角巴士車禍｜城巴男乘客持錘扑爆窗 登駕駛座圖開車溜後撞九巴

巴士車長在糾纏期間，沾到涉案男子的血跡。（陳浩然攝）

蔡車長憶述當時情況，埋站前獲乘客通知有人扑爆車窗，遂立即停車及疏散乘客，有人繼而大鬧巴士，「佢走咗落嚟擒咗上司機位」，車長見狀立刻拔走車匙「熄晒所有嘢」，期間雙方發生糾纏。車長勸阻無果，離開車廂，車長憶述，狂漢舉止異常，「搞道門又閂又開」，及後更關車門「鬆手掣，（架車）慢慢溜後」。

蔡車長表示，「我見唔對路，所以截停後邊架車」，而後方九巴隨後亦疏散乘客，「跟住佢（城巴）撞咗架九巴。」幸意外中無人受傷。有網民表示，當時九巴見狀「響咹都於事無補，就嘭一聲撞埋」。有人及後再登上上層，再從上層玻璃缺口一躍而下墮地，途人見狀嚇窒大叫。

男子扑爆上層玻璃後，登上駕駛座企圖開車。（城巴蔡車長提供）

涉案男子跳車後，蔡車長一直尾隨，男子神情恍惚，未有與人對話，亦沒有急著逃跑，反而一直慢行踱步在路邊徘徊，期間走至一個燈口，更騷擾途人，車長則通知途人「唔好理佢，佢係傻㗎。」警員此時趕到，車長立即揮手示意，警員趕至制服，疑犯亦沒有反抗。

疑犯從巴士上層一躍而下墮地，跌坐馬路上。（網上圖片）

事發今日（27日）傍晚6時45分，城巴車長駕駛一輛路線116巴士，往鰂魚涌方向行駛，期間一名狂漢在灣仔南洋酒店上車，駛至英皇道近大強街國都廣場對開分站準備上落客時，有人突用車廂內手錘扑爆上層玻璃，並登上駕駛座企圖開車，最終溜後撞到另一輛九巴。

警員趕至，在英皇道及長康街交界拘捕涉案男子，他手部受傷，懷疑擊碎玻璃時被割到，被綁上擔架床，送往東區醫院治理。現場消息指，涉案男子聲稱患有傳染病，巴士車長在混亂糾纏中被血濺中，車長手袖亦遺有血跡，要求送院檢查。

涉案男子手部受傷，其後被送往東區醫院治理。（陳浩然攝）

警方表示，被捕男子28歲姓缪內地籍，持雙程證抵港，涉嫌「刑事毀壞」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。被捕男與城巴54歲姓蔡車長及九巴45歲姓傅車長，均送院檢查治理。

城巴回覆查詢時指，一輛116號線巴士（鰂魚涌方向）行駛至英皇道近電廠街時，車長接報指，巴士上層一名男乘客懷疑破壞車窗，即時按既定程序暫停行車，並通報車務控制中心。在車長協助其他乘客轉乘其他巴士時，該名男乘客突然走向車頭拉動手掣，巴士向後滑動，並與後方另一輛巴士發生碰撞。車長隨即介入制止；該名男乘客事發後，從巴士上層車窗逃離案發現場。

城巴嚴厲譴責損壞公共交通工具的行為，公司獲悉相關人士已被拘捕，將全力配合警方調查。

北角狂漢扑爆城巴玻璃，登駕駛座鬆手掣，溜後撞九巴。（陳浩然攝）