美以襲伊朗｜航班遲1小時起飛　本港小學遊學團偕乘客平安抵港

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗，伊朗展開反擊，向以色列及美軍在中東的多個軍事基地發射導彈，中東形勢緊張下，多間航空公司取消部份來往中東的航班，位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）宣告暫停所有航班運作，直至另行通知。



多間航空公司取消航班前，多名港人順利乘搭飛機返港，包括3間小學遊學團，亦有同機外籍乘客表示，延誤大約1小時，在機上知道以美聯手攻擊伊朗一事，形容「非常瘋狂」（very crazy），認為航空公司和人員已經盡了他們最大努力（do their best）。



今日（1日）凌晨0時35分由香港飛往杜拜航班已經取消，多名轉機乘客排長龍。

《香港01》在機場了解港人由杜拜返港情況，今日（1日）凌晨0時35分由香港飛往杜拜航班已經取消，多名轉機乘客排長龍。

阿聯酋航空（Emirates）EK 380原定當地時間上午10時40分起飛，本港時間晚上9時50分抵港，受到以美聯手攻擊伊朗一事的影響，航班延遲大約1小時，最終本港時間晚上11時11分左右才抵港。

阿聯酋航空（Emirates）EK 380有3間小學到杜拜和阿布扎比較早前進行6日5夜遊學團，共有超過40名學生，另有5名老師隨團，乘搭EK 380順利抵港。

機上有3間小學到杜拜和阿布扎比較早前進行6日5夜遊學團，共有超過40名學生，另有5名老師隨團，乘搭EK 380順利抵港，當中天水圍天主教小學陳主任表示，其實一切都正常，當時「以為一般少少延遲」，抵港後才知道伊朗遇襲導致航班延誤，陳主任繼而傳送訊息給家長，交代學生安全。一眾小學生表示，抵港後才知道打仗一事，並已向父母報平安。

天水圍天主教小學陳主任表示，其實一切都正常，當時「以為一般少少延遲」，抵港後才知道伊朗遇襲導致航班延誤。（鄧栢良攝）

天主教聖華學校高主任亦指，遊學團遊學期間曾到棕櫚島，目前上址傳出爆炸聲，一旦未能返港，只能等候學校和旅行社安排，慶幸「大家都平安」，強調「最緊要盡快停火」。

天主教聖華學校高主任慶幸師生平安返港，強調「最緊要盡快停火」。（蔡正邦攝）

同機外籍男乘客Martin表示，在機上知道以美聯手攻擊伊朗一事，形容「非常瘋狂」（very crazy），認為航空公司和人員已經盡了他們最大努力（do their best），形容過程一切安好（everything is okay），起飛前聽到機師廣播指會加燃油，加上自己數次飛返香港，大約知道抵港飛行航道，相信航空公司因打仗而更改原本路線。Martin更指，有朋友大約一周前到以色列旅行，暫時平安。

其他同機港人乘客都表示，本身不知因何故延遲起飛，抵港後才知道以美聯手攻擊伊朗一事，所以本身不太擔心。

外籍男乘客Martin（右）認為航空公司和人員已經盡了他們最大努力（do their best），形容過程一切安好（everything is okay）。（鄧栢良攝）

杜拜國際機場在網站發公告指，所有航班營運均已暫停，直至另行通知，旅客請勿前往機場，並建議直接聯絡航空公司，以取得最新航班資訊。路透社報道，全球航空公司紛紛取消飛越中東多個地區的航班，當中阿聯酋航空在官方網站發布消息稱，已暫時停止往返杜拜的航班。

航班追蹤網站Flightradar24的地圖顯示，伊朗、伊拉克、科威特、以色列、巴林上空幾乎不再出現航班。歐盟航空監管機構也建議成員國航空公司避開受軍事行動影響的空域。