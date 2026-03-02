警新界南放蛇打擊白牌車　拘兩男司機　扣本田及AION私家車

警方新界南總區交通部於今日（2日）在區內打擊「白牌車」，「放蛇」喬裝乘客，截獲兩輛非法載客取酬的私家車，並在抵達青衣目的地時，拘捕兩名分別23及36歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。他們均已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。涉案兩部私家車亦被扣留作進一步檢驗。



涉案兩部私家車被扣留作進一步檢驗。（左朗星攝）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰1萬元及監禁6個月，再犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月；涉案車輛亦可能被暫吊銷牌照及被扣留不超過6個月。

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察謝浚林交代案情。（左朗星攝）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察謝浚林呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，車輛第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。