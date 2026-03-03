兩男闖旺角藥房持伸縮棍搗亂　毆傷負責人　警拘一男追緝同黨

旺角發生刑事毀壞及傷人案。本周一（2日）晚上約8時15分，警方接獲途人報案，指兩名惡漢在西洋菜南街64號一間地舖藥房，懷疑在內搗亂，以伸縮棍「掃場」，將一堆藥物、奶粉等貨品掃落地。35歲男負責人試圖制止時，亦被人用棍打傷頭。負責人隨即制服其中一人，另一人則趁機逃去，有途人見狀代為報案。



警員接報趕赴現場，經初步調查，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」、「藏有攻擊性武器」及「刑事毁壞」拘捕一名34歲男子，正追緝在逃的男同黨。遇襲的負責人頭及手受傷，由救護車送往廣華醫院治理；被捕男子面及頸有紅腫，拒絕送院，事後帶署扣查。



旺角一間地舖藥房遇竊，警方封鎖現場調查。（左朗星攝）

現場可見，藥房事後一片狼藉，飲料被打翻、奶粉保健品散落一地。警方封鎖現場；此外，另有警員到毗鄰西洋菜南街74號旺角城市中心登樓調查，暫仍未得悉疑人作案動機。

藥房事後一片狼藉，飲料被打翻、奶粉保健品散落一地。（左朗星攝）

警方封鎖現場調查。（讀者提供）

有警員到毗鄰西洋菜南街74號旺角城市中心樓上調查。（讀者提供影片截圖）