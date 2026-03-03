橫頭磡邨單位抽濕機短路起火　男戶主自行救火未果燒傷　4人送院

近日本港「回南天」，濕度動輒90%以上，不少市民均會開抽濕機保持家居乾爽。然而，黃大仙周二凌晨發生一宗懷疑涉及抽濕機的火警。事件造成4人受傷，其中一人手腳及面部燒傷，傷勢較為嚴重。



涉事單位吐出火舌及濃煙。(讀者提供圖片)

本周二（3月3日）凌晨3時半左右，橫頭磡邨宏耀樓一個中層單位，據報有抽濕機起火，單位攻出濃煙及火光，多名居民見狀報案。救援人員接報趕至現場，消防進行灌救及協助居民疏散，約有300人逃至地下暫避。

有居民不適由消防協助到地面。(李家傑攝)

據悉事件中有4人吸入濃煙不適，當中男戶主亦手腳燒傷，傷勢較為嚴重，經救護員即場治理後，須通知伊利沙伯醫院急症室作出準備，並緊急送院。

根據讀者提供片段可見，涉事單位事發時全屋火光熊熊、嚴重焚毀。初步得悉位於17樓的起火單位內，其35歲姓劉男戶主，發現抽濕機起火時曾自行嘗試救火，但不成功，導致手腳及面部燒傷，只好負傷與29歲妻子及母親一同逃生，3人均須送院；此外，大廈內一名66歲婦亦不適，隨後由救護車送院。

消防初步調查後，懷疑肇事單位內的抽濕機電線短路引起火警，起火原因並無可疑。

根據天文台資料顯示，凌晨3時40分，本港氣溫為攝氏21.5度，相對濕度達96%。

有居民不適在場接受治理。(李家傑攝)

約300人疏散到地面。(李家傑攝)

有居民手腳及面部受傷、同時吸入濃煙不適，由救護車送院。(李家傑攝)