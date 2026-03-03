警搗葵涌工廈毒品倉　檢57公斤大麻花值$1200萬　2男涉販毒被捕

警方昨日（2日）突擊搜查葵涌一個工廈單位，檢獲57公斤、市值約1200萬懷疑大麻花，並拘捕兩名本地男子。



毒品調查科行動組高級督察陳源勲陳述案情，指毒品調查科經過深入調查，鎖定一個販毒集團，發現集團涉嫌利用葵涌一個工廈單位作為毒品儲存倉。昨日人員在該單位外截查兩名本地男子，並在其中一人身上搜出一包懷疑大麻花，人員隨即將二人拘捕，押返單位內調查，並檢獲約57公斤懷疑大麻花，以及一批毒品包裝工具，毒品市值約1200萬元。

兩名被捕人分別23歲及30歲，為朋友關係，他們均報稱無業。二人在案中分別為倉管及毒品派送員，經社交媒體受販毒集團招攬，他們現正被警方扣查，稍後將被暫控一項販毒罪，案件將於明日（4日）在西九龍裁判法院提堂。

初步調查顯示，相信有人受販毒集團以金錢作利誘被招攬成為其中一員。警方相信行動已經成功阻截該批毒品流入本地市場，此外，警方留意到販毒集團選擇在工廠大廈設置毒品儲存倉，利用該處租金低、貨物流量大的特點以企圖掩飾罪行，逃避警方追查。警方將繼續追查毒品來源，以源頭堵截為目標將販毒集團瓦解。

陳源勲強調販毒是一條不歸路，呼籲市民切勿因為一時之利販毒，又重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。