海關旺角搗商廈煙倉拘七旬退休婦　檢$92萬私煙及另類吸煙產品

海關昨日（3日）在旺角搗破一個懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫，共檢獲約7.6萬支懷疑私煙及約19.2萬支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約92萬元，懷疑私煙應課稅值約25萬元，並拘捕一名報稱退休人士的71歲女子。



經初步調查，海關相信檢獲的私煙及另類吸煙產品主要以電話訂購方式供應西九龍一帶。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關昨日（3月3日）在旺角搗破一個懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫，共檢獲約7.6萬支懷疑私煙及約19.2萬支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約92萬元，懷疑私煙應課稅值約25萬元。（海關提供）

海關人員昨午在旺角進行反私煙行動，在新填地街一座商業大廈內截查一名可疑女子，於其手持的紙箱內檢獲約一萬支懷疑另類吸煙產品，遂拘捕該名報稱退休人士的71歲女子。其後，關員押解她到該商廈內的一個單位進行搜查，並再檢獲約7.6萬支懷疑私煙及約18.2萬支懷疑另類吸煙產品。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。