涉來港開户助犯罪集團洗黑錢$1730萬　兩內地男女判囚28及43個月

兩名內地男女於2024年來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗約1,730萬元犯罪得益，今日（4日）在區域法院被裁定「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）罪名成立，警方就判刑向法庭申請加重刑罰，兩案刑期分別被加重約20%，分別判囚28個月及43個月。



兩名內地男女涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗約1,730萬元犯罪得益，被判洗黑錢罪名成立，被加重兩成刑期，分別判囚28個月及43個月。（資料圖片）

警方表示，於2024年8月透過與銀行業界協作，分析多個可疑銀行戶口，經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取34宗來自不同詐騙案件的騙款，案件類型包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團同期透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗黑錢高達2.3億元。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12展開代號「沉擊」(DEEPATTACK)行動，共拘捕13名人，包括上述兩名被告。調查顯示，兩人來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下傳統銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。兩人於2024年8月至9月期間，共清洗約1,730萬元的犯罪得益。

警方徵詢法律意見後落案起訴兩人，分別控以3項及10項「洗黑錢」罪。兩人今日在區域法院𠄘認有關控罪，並被裁定全部罪名成立。控方就判刑申請加重刑罰，法庭審視案情後批准加重約兩成，最終判處兩人分別入獄28個月及43個月。

警方呼籲市民，切勿租借或出售個人銀行戶口或電子支付工具戶口，以免被不法之徒利用作洗黑錢或接收騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以「欺騙手段取得財產罪」，最高可判監十年。此外，租借戶口予他人使用，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。