粉錦公路奪命車禍｜與綠的相撞釀2死　35歲夾斗貨車男司機被捕

今早（5日）粉錦公路發生致命車禍，一輛夾斗貨車與一輛新界的士，駛至粉嶺高爾夫球場對開時相撞，姓林（56歲）的士司機及姓文（84歲）女乘客被困車內，兩人昏迷送院搶救後，均告不治。目擊者透露，當時兩車迎頭相撞。



警方表示，經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕姓何（35歲）貨車男司機，他現正被扣留調查。警方呼籲，何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。



老婦由消防救出，需要進行心外壓急救，惟最終送院不治。（讀者陳先生提供）

警方表示，正調查今日上午在上水發生的致命交通意外，意外中一名女子及一名男子死亡。上午約11時25分，一名姓林（56歲）男子駕駛的士沿粉錦公路往上水方向行駛，而一名姓何（35歲）男子駕駛中型貨車，沿粉錦公路往元朗方向行駛。當駛至近粉錦公路一號時，據報兩車迎頭相撞。

該名的士司機及一名姓文（84歲）女的士乘客被困車內，其後被救出，兩人全身多處受傷，昏迷被送往北區醫院治理，分別於下午12時17分及下午12時五53分被證實死亡。經進一步調查後，35歲男中型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

35歲夾斗車男司機被捕。（蔡正邦攝）

較前時現場可見，的士車頭嚴重損毀、車頭冚撞至摺起變形；夾斗車車頭撞至凹陷，並撞毀左邊一支燈柱。另外，路邊及的士旁分別發現遺下一隻鞋。

女乘客的胞弟事後趕到醫院了解情況，哀傷拭淚，「梗係擔心啦，唯一一個家姐，好好感情㗎嘛。」他透露胞姊姓文，家住錦田謝屋村，當時坐的士前往北區醫院，探望患肺炎的弟婦，尚差一公里便到埗，不料途中發生意外。據知文婦已婚，有兒有女，丈夫患長期疾病行動不便需要照顧；她另有兩名胞兄弟，與胞弟感情深厚，間中到醫院探望患病弟婦。

警方在醫院檢取死者隨身物品。（黃學潤攝）