深水埗電單車用品店清倉大平賣　逾百人排隊驚動警方

社交平台昨晚（5日）開始流傳深水埗一間電單車用品店被業主收回舖位，一連三日以「10蚊起」的超低價清貨，結果今午（6日）吸引逾百人到場排隊，驚動警員到場。《香港01》記者到場了解，有排隊市民指輪候近3小時；現場負責人最終為排隊市民登記，稱稍後會順序致電通知有意購物者到場。



深水埗福榮街一電單車用品店以低價清貨，吸引逾百人排隊，驚動警方到場，有警員與現場女負責人溝通。（梁偉權攝）

根據社交平台帖文，該電單車用品店位於深水埗福榮街，業主早前經執達吏收回欠租物業，安排在3月6日至8日，以10元至50元出售頭盔、手套、腳踏、雨褸等多種電單車用品及零件，並標明「只求清貨」、只收現金，不設保用或退換。

帖文原本列明今日售貨時間為下午5時至8時，惟網上照片顯示，今午未到2時，已有多人到場排隊等候，現場負責人見狀提早開售貨品。至今午5時半，社交平台再有新帖文，指「業主收到警方到場通知，由於人數眾多，超出控制」，故將會截龍，呼籲其他車友暫勿到場。

《香港01》記者傍晚約6時到場，當時現場仍有數十人在排隊等候入店，人龍延伸至福榮街與黃竹街交界轉角位。現場一名女負責人正在為排隊者登記，表示稍後會順序致電通知他們到場選購物品，其間負責人不時向排隊者表示「唔好意思」，有人聽過解釋後同意安排，並向她表示「你辛苦啲」。

深水埗福榮街一電單車用品店以低價清貨，吸引逾百人排隊，驚動警方到場。（梁偉權攝）

排隊市民周小姐向《香港01》表示，從網上帖文見到電單車用品店今午5時起低價散貨，她下班後、在今午5時許到場，當時估計已有近200人正在輪候，她自己亦「排咗成個鐘」，希望購買頭盔、手套等自用。

被問到對於店方提早開始售賣貨品或要人長時間輪候的安排是否滿意，周說「都無辦法，因為佢店舖又細啦，同埋突然間真係咁多人嚟，都無辦法囉」。另有排隊人士透露，在場排隊等候了兩三小時。

深水埗福榮街一電單車用品店以低價清貨，吸引逾百人排隊，驚動警方到場。周小姐稱排隊約一小時，希望購買頭盔、手套等自用。（梁偉權攝）

警方於今午5時14分接報，指黃竹街附近有逾百人在一間電單車店外排隊，當中有人推撞。警員到場了解後，將案件列作雜項。