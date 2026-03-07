宏福苑火後遇竊｜房屋局責成承建商加強保安　工人離開前接受搜身

大埔宏福苑去年11月26日發生大火，多幢大樓受損嚴重，政府安排工人為大廈進行加固工程。有負責加固工程工人被揭在宏泰閣一單位盜竊，警方本周四（5日）拘捕3名男工人，起回約值9萬元的首飾。



房屋局回覆《香港01》查詢時表示，自宏福苑大火發生後，房屋局獨立審查組（審查組）隨即委聘緊急維修承建商（承建商)於宏福苑進行一系列緊急工程，包括鞏固工程、設置臨時支撐、移除危險竹棚、安裝臨時照明、場地清理、圍封單位內危險區域及破爛窗框等讓居民返回單位收拾個人物品等預備工作。所有工人進入大廈前必須先向警方登記，由軍裝警員陪同前往指定工作區域，工人離開大廈時會由警員檢查隨身袋才方可離開。



局方非常關注宏福苑單位發生的盜竊案，會積極配合警方調查，並責成承建商加強工人進出宏福苑的保安措施，包括清楚記錄工人進出單位及所㩦帶的工具、工人不得在未經許可的情形下擅自離開工作範圍等，工人離開大廈時必須由警員搜身和檢查隨身袋。



警方早前的記者會表示，前日（5日）下午約1時半，發現3名男工人（32至38歲）在宏泰閣一單位進行加固工程期間，形跡可疑。調查期間，人員在3人身上檢獲7件、共值約9萬元的首飾，相信是他們從負責加固的單位內偷取，遂拘捕該3名工人，他們正被扣查。

受災最嚴重的宏福苑宏泰閣及宏昌閣，3月5日曾傳出燈光。（居民提供）

大埔警區重案組已聯絡涉事單位的戶主，確認相關首飾均為其個人物品。警方亦巡查3名被捕人曾進行工程的單位，未有進一步發現。

據了解，3名被捕男子分別開工數天，其中兩人於2月25日開始工作、另一人2月28日開始工作。事發時，3人一同往涉事單位進行加固工程，掠走7件飾物，包括金器及鑽石戒指，犯案後3人分藏在身上，被把守警員及時發現。

消息指，目前宏福苑外圍有警員24小時駐守，屋苑亦設有閉路電視監察。工人上樓工作時，警員會駐守在同一樓層。每日確保所有工人離開後，當局會以鐵鏈鎖上大廈大門，至翌日早上才重開。據知，昨日的盜竊案，正是涉案工人做出「可疑行為」，被警員及時截查而揭發。