海關落馬洲截78歲抵港翁 揭背囊藏31隻瀕危珊瑚 漁護署接手跟進
撰文：凌逸德
香港海關昨日（7日）在落馬洲支線管制站入境大堂，截查一名78歲抵港男旅客，在其背囊內，檢獲31隻懷疑受管制屬瀕危物種的珊瑚，估計市值共約3,100元。
漁農自然護理署（漁護署）人員到場查驗後，確認該批珊瑚屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（《條例》）所管制。案件已轉交漁護署跟進。
海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。
