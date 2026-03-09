內地男遭圍毆劫逾$600萬泰達幣及白銀　一男被控禁錮勒索今提堂

一名24歲內地男子3月7日在紅磡一酒店房內被數人襲擊，劫去戶口內共值530萬港元的泰達幣，並遭人在區內一工廈掠走共值約80萬元的40公斤白銀。九龍城區警區重案組經進一步調查，同日分別在羅湖管制站及落馬洲管制站以涉嫌非法禁錮及勒索拘捕一名27歲內地男子及一名33歲本地男子。



事主被送到伊利沙伯醫院檢查。（資料圖片）

事發於3月7日凌晨3時52分，警方接獲一名女子報案，指其男友人於昨日下午於紅磡遭人拳打腳踢，損失價值68萬美元（折合約530萬港元）的加密貨幣。警方接報趕至調查，相信男事主較早前相約3男1女，包括一名友人，到紅磡德豐街一酒店房間見面商討白銀生意業務，其間被人毆打。施襲者要求事主提供其電子錢包密碼，之後劫去其戶口內共值530萬港元的泰達幣。

據知施襲者禁止男事主離開酒店房，其要求他通知公司取出白銀貨品。其中兩名男施襲者其後懷疑帶同事主的女友，前往事主位於民樂街一座工業大廈的公司，掠走約重40公斤的白銀，之後才准許男事主離開酒店房，施襲者則逃去。涉案白銀價值約80萬元。

24歲姓陳男事主持護照來港。他手、耳及及嘴傷，清醒救護車送往伊利沙伯醫院治理。