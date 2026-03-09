兩人墮騙案失$1082萬　旅行社女職員涉洗黑錢$530萬　判囚37個月

警方於2021年期間，接獲有兩名海外受害人報案指墮入網上投資騙案，合共損失金額折合約港幣1,082萬元。受害人被誘騙將不同金額的款項，由海外轉帳至騙徒指定的多個本地銀行戶口，其後發覺未能取回投資金額，並與騙徒失去聯絡，始覺受騙及報警。



警方展開調查，並於2024年10月2日，拘捕一名中國籍女子，她當時報稱職業為旅行社職員，現年約39歲。該名女子為其中一個本地傀儡戶口的唯一獲授權簽署人，她利用有關戶口收取合共折合約港幣257萬元的騙款。警方隨後以一項「洗黑錢」罪名起訴該名女子。調查顯示，她涉嫌利用有關傀儡戶口於2021年9月至2022年2月期間，合共清洗折合約港幣530萬元的犯罪得益。她今日（9日）在區域法院認罪。警方向法庭申請加重刑罰，法庭審視後批准加刑25%（7個月），被告最終遭判囚37個月。



商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察文志輝（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）交代案件。（警方提供）

財富情報及調查科高級督察申文燕提醒，市民如果租、借或變賣銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯「洗黑錢」罪行。

鑑於使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，警方會就涉及傀儡戶口的合適案件與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。從2023年10月至今，已有344人因租、借或變賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行定罪時被加重刑罰，刑期分別增加1/8至1/3不等（即2至18個月）。

財富情報及調查科高級督察申文燕提醒，市民如果租、借或變賣銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯「洗黑錢」罪行。（警方提供）

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，但同時，傀儡戶口持有人亦會干犯「洗黑錢」罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超於犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除大型執法行動，警方財富情報及調查科亦持續就預防「洗黑錢」進行教育及宣傳，向市民推廣反洗黑錢訊息，提醒市民切記銀行戶口「唔租，唔借，唔賣」。