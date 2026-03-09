宏福苑火後遇竊｜續加固工程 設警崗加強保安 工人先登記後上班
大埔宏福苑去年11月26日發生大火災，工人正為大廈進行加固工程。警方上周四（5日）拘捕3名男工人，他們涉嫌在宏泰閣一單位內盜竊，警方今起（9日）加推4招加強保安。
現場所見警方在宏福苑設立警崗，工人須到警崗登記個人資料才進內上班。
警方4項防盜措施
1.加強警方人手，負責管控宏福苑附近一帶；
2.將安排儲物櫃，供工人放置自身財物，包括現金、首飾、手錶等；同時所有工人不可帶超過500元現金上樓，以及可帶手機；
3.上到單位後，警方會首先檢查單位内有沒有明顯的貴重財物，如有會作記錄並跟工人核對。工人施工時，警員亦會在附近；
4.工人離開時，須接受警員搜身，警方會使用金屬探測器等檢測工具。
3工人涉盜竊被落案起訴
上周四（5日）下午約1時半，3名男工人在進行加固工程期間形跡可疑，合共被暫控一項「盜竊」罪，案件已於3月7日在沙田裁判法院提堂。
一批宏福苑居民日前到大埔警署報警或備案，周一鳴昨日表示，截至昨日下午5點，共收到81個居民報案，涉及宏福苑居民關注單位内財務有否失竊。他表示，警方會到相關單位查看，但有可能部分單位損毀嚴重，甚至已變灰燼。
