宏福苑火後遇竊｜續加固工程　設警崗加強保安　工人先登記後上班

大埔宏福苑去年11月26日發生大火災，工人正為大廈進行加固工程。警方上周四（5日）拘捕3名男工人，他們涉嫌在宏泰閣一單位內盜竊，警方今起（9日）加推4招加強保安。



現場所見警方在宏福苑設立警崗，工人須到警崗登記個人資料才進內上班。

警方今（9日）加強保安，大量警員進入宏福苑加強管控宏福苑附近一帶，並於宏福苑設立警崗，工人需到警崗登記個人資料上班，並推出多項措施防盜。

警方4項防盜措施

1.加強警方人手，負責管控宏福苑附近一帶；

2.將安排儲物櫃，供工人放置自身財物，包括現金、首飾、手錶等；同時所有工人不可帶超過500元現金上樓，以及可帶手機；

3.上到單位後，警方會首先檢查單位内有沒有明顯的貴重財物，如有會作記錄並跟工人核對。工人施工時，警員亦會在附近；

4.工人離開時，須接受警員搜身，警方會使用金屬探測器等檢測工具。



警方今（9日）加強保安，大量警員進入宏福苑加強管控宏福苑附近一帶，並於宏福苑設立警崗，工人需到警崗登記個人資料上班，並推出多項措施防盜。（翁鈺輝攝）

3工人涉盜竊被落案起訴

上周四（5日）下午約1時半，3名男工人在進行加固工程期間形跡可疑，合共被暫控一項「盜竊」罪，案件已於3月7日在沙田裁判法院提堂。

一批宏福苑居民日前到大埔警署報警或備案，周一鳴昨日表示，截至昨日下午5點，共收到81個居民報案，涉及宏福苑居民關注單位内財務有否失竊。他表示，警方會到相關單位查看，但有可能部分單位損毀嚴重，甚至已變灰燼。