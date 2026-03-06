港鐵站驚現拐帶黨？男子走近說1句話即強行拉走　港女機智1招脫困

【詐騙／拐帶／M巾黨】「繼借錢黨」、「請食飯黨」、「借M巾黨」，再出現「拐帶」黨？有女學生於社交平台Threads發文講述驚險經歷，指她日前走到筲箕灣港鐵站，有男人靠近表示其女兒「來咗月經」；她以為對方想借「M巾（衛生巾）」，沒想到男子突然拉着她的袋想把她拉到其他地方。幸好女學生情急智生，使出1招成功令對方離開，直呼「嚇死我呀」。她又列出男子3大特徵，提醒其他人要小心。



事件引來網民嘩然，「好恐怖」、「妳好彩夠醒目」、「黐線點解啲人覺得自己可以亂咁掂人仲亂咁拉人」。也有網民指出是「拐带」新招，提醒「打死都唔好跟人走！」。



筲箕灣港鐵站出現「拐帶黨」？（Google地圖）

筲箕灣港鐵站男子說1句話即拉走

港鐵站出現「拐帶黨」？該女學生於Threads發布帖文，指3月3日下午放學後，在筲箕灣港鐵站準備入閘時，有男人「好細聲挨過來」說，「妹妹啊，我個女來咗月經啊……」。樓主以為對方想借「M巾」，不虞有詐表示「我有M巾可以借」，詎料男子突然拉住她的袋，「想拉我去其他地方」。

女學生機智1招脫險：嚇死我呀！

危急之下，樓主向站在後面的弟弟和朋友「打眼色」，弟弟和朋友瞬間意會向她「講咗幾句嘢」，男子見狀詢問「你哋係一齊㗎……？」，樓主回答「一齊嘅」，男子聞言鬆手說他去問其他人並離開。

樓主向站在後面的弟弟和朋友「打眼色」，終成功脫險。（AI生成圖片）

列男子3大特徵提醒小心

樓主成功脫困，直呼「嚇死我呀」，又列出男子3大特徵，包括「出現在筲箕灣港鐵站D出口」、「大約40、50歲左右」、「着運動服裝」，提醒其他人小心注意。

不過樓主同時指出，當時男子女兒站在旁邊，疑惑男子到底是騙子，還是真的需要幫忙，「點知佢講啲嘢係咪真？」。

網民呼恐怖：好彩妳夠醒目

網民看過帖文震驚，「好恐怖」、「黐線點解啲人覺得自己可以亂咁掂人仲亂咁拉人」、「妳好彩夠醒目」、「多謝你分享，下次遇到大大聲講出嚟，或者拍片」。

網民估計是以衛生巾問題為由的拐帶騙案。（shutterstock）

也有網民估計是騙子居多，「其實係唔應該畀M巾畀其他人，佢哋唔係冇錢買」、「呢啲手法之前有報道過，騙徒會帶你去冇乜人嘅地方，之後佢哋就為所欲為」、「之前有人share過係啲拐带新招，打死都唔好跟人走！」、「妹妹，以後見到呢啲人就唔好理佢，要M巾即刻都買到，點會同個妹妹借㗎？」。

內地頻傳同類事件 網傳短片教女性如何應對

內地網上早已流傳「幫忙送衛生巾」騙案，網上許多短片教導落單的女性切勿誤信陌生男子，不要跟對方走，否則「你現在去了都有可能回不來」。（網上短片截圖）

+ 2

內地網上早已流傳以衛生巾問題為由拐帶騙案，指有男歹徒專門覷準落單女生，向對方表示有女親友突然月經來潮，現時躲於洗手間，詢問對方有否衛生巾可借來應急。因為歹徒是男性，不方便進入女廁為由，故順理成章要求女生跟隨自己到遠處的洗手間，途中則伺機探聽女生資料，然後伺機行騙、打劫，甚至作出性侵。有網民更指歹徒可能有同黨接應，故單身女子切勿在街上輕易相信別人，「一時做好心，自己的人生就毀了」，故只可借出衛生巾，或指示對方到哪裏買衛生巾，更可以叫對方找其他人幫忙，但切勿跟隨對方走，否則恐怕「你現在去了都有可能回不來」。

（Threads@shaofan1010）