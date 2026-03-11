旺角銀城廣場流星雨格仔舖疑走數　警再拘兩合夥人　累計3人被捕

旺角銀城廣場一間名為「流星雨」的台式彈珠及格仔舖，爆出「走數」風波，警方昨日（10日）以涉嫌盜竊，拘捕一名35歲姓王男負責人。警方今日（11日）表示，經調查後，分別在尖沙咀及馬鞍山，再拘捕另一名29歲本地女子和一名37歲本地男子，亦涉嫌盜竊，3人正被扣查。據知案件約涉及65名受害人，涉案的為Pokémon遊戲卡，損失金額共逾45萬元。



位於銀城廣場一樓的「流星雨彈珠」店，內有夾公仔機及格仔舖供人租用經營。現場觀察店面已被鐵欄重重圍封，大部分格仔舖已空置，僅餘少量零星的公仔及貨物遺留。（資料圖片／黃學潤攝）

據了解，王男洋名Ivan，「流星雨」格仔舖負責人；新被捕的29歲姓朱女子和37歲男子，均是王男的合夥人。他們以月租方式將「流星雨」格仔舖出租。翻查資料，「流星雨娛樂文化有限公司」曾有兩名董事分別姓陳及姓朱，朱姓董事已於去年7月辭任，陳姓董事則於今年3月發聲明指已辭任。

王男於去年3月至12月，以月租600元租借格仔予多人銷售Pokémon遊戲卡，每月將賣卡收入以現金方式交予租客。

姓王男被捕人（中）以往曾在旺角經營黃店桔梗。（資料圖片）

自今年1月起，最少9名租戶未能收取售賣了242張寵物小精靈遊戲咭的銷售收入，涉款22.3萬元。其後更與被捕人失去聯絡，所以決定報案。警方將案件列作「盜竊」，於昨日（3月10日）下午5時40分，在落馬洲管制站拘捕王姓負責人。消息指，王男當時正在離境，被捕時他身上藏有多張Pokémon遊戲卡，未有交代遊戲卡來源。

警方經調查後，得知案件共有約65名受害人，並於今日再拘捕朱女及涉案37歲男子。案件由旺角警區刑事調查隊第十隊繼續跟進。

警方提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高刑罰可處監禁10年。