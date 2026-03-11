涉網上賣盜版中小學教材　通訊程式提供電子檔案　兩女遭海關拘捕

香港海關昨日及今日（10及11日）採取執法行動，打擊網上售賣盜版中小學教材，拘捕兩名女子，並檢獲一部懷疑涉案的手提電話及一部平板電腦。



兩名女子涉在網上出售盜版中小學教材，遭海關拘捕。（資料圖片）

海關早前接獲公眾及版權擁有人舉報，指有人利用網上平台出售懷疑盜版的中小學教材。經深入調查，海關人員發現有賣家透過網上平台宣傳該業務。當賣家接到訂單後，會要求買家將款項存入指定的電子收費帳戶，然後透過手機的即時通訊應用程式向買家提供懷疑盜版的補充練習電子檔案。

在版權擁有人的協助下，海關人員昨日採取行動，突擊搜查一個位於何文田的住宅單位，拘捕一名29歲懷疑涉案女子，並檢獲一部懷疑涉案的手提電話及一部平板電腦。海關人員今日於跟進行動中，再拘捕一名54歲懷疑涉案女子。該兩名女子獲准保釋候查。案件仍在調查中。

根據《版權條例》，任何人未獲版權持有人的特許，任何人銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁4年，及就每件侵權物品罰款5萬元。海關呼籲市民尊重知識產權，切勿售賣侵權物品。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑侵權活動。