跨部門一連七日全港反黑工搜食肆貨倉　拘17人包括4僱主

入境處一連七日（3月6日至3月12日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」、聯同食物環境衛生署及康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」，以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中，人員搜查多個目標地點，包括食肆及貨倉等，共拘捕12名懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌逾期逗留人士。



被捕的懷疑非法勞工為1男11女（27至62歲），當中3名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另有4名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男1女（42至67歲）。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



入境事務處於3月6日至3月12日在全港多區展開反非法勞工行動，共拘捕17人。（入境處提供）

入境處重申，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據《入境條例》第20（1）（a）條規定，如果某入境者在香港被裁定觸犯可以判處不少於兩年監禁刑罰的罪行，則行政長官可以向他發出遞解離境令，禁止該入境者在以後任何時間留在香港。根據現行法例，任何人使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

入境處強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

根據法院判例，任何人在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁1年。就此，入境處提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。處方會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。