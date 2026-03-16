警新界北打擊交通違例行動　拘4男涉醉駕及無牌駕駛等

警方表示，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，於3月15至16日凌晨在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的行動，以打擊酒後駕駛、毒後駕駛及其他交通違例事項。行動中，人員共拘捕4名本地男子，他們年齡介乎28至61歲。



行動期間，人員於在區內截停多輛行車不穩的車輛，並對司機進行酒精呼氣測試。當中，兩名分別61歲姓林、和42歲姓沈本地男司機，分別於3月15日凌晨在元朗體育路及青山公路新墟段，被發現未能通過酒精呼氣測試，兩名司機涉嫌「酒後駕駛」被捕，兩人已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

行動中警方截查多輛汽車，拘捕4人。(警方圖片)

此外，人員亦在十八鄉交匯處截停一輛私家車，發現一名52歲姓陳男司機為被通緝人士。

隨後，警員於3月16日凌晨，在八鄉錦田公路設置路障並發現一輛形跡可疑的電單車，遂將其截停調查。經初步調查後，該名28歲姓劉電單車男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

警方重申，「醉酒駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，可處停牌、罰款1萬港元及監禁12個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行。

行動中警方截查多輛汽車，拘捕4人。(警方圖片)

行動中警方截查多輛汽車，拘捕4人。(警方圖片)