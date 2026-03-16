伊朗外長重申未要求停火　稱重返談判桌意義有限

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月15日接受美國媒體採訪時表示，伊朗從未請求美國停火，甚至沒有請求談判。伊朗將繼續自衛且「不論多久」，直到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）意識到這是一場「無法獲勝的非法戰爭」。



2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

阿拉格齊向哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目指出，是美國和以色列挑起這場戰爭，伊朗只是自衛。他強調，此前與美國談判經歷不佳，重返談判桌意義有限。「我們看不出有什麽理由應該同美國人談，因為當他們決定襲擊我們時，我們正在同他們談判，這已經是第二次了」。

阿拉格齊這番話是對特朗普言論的回應。特朗普14日接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時稱，伊朗已準備為停火進行談判，但他尚未準備好達成協議，「因為條款還不夠好」。

據伊朗外交部發布的消息，阿拉格齊在採訪中還表示，伊朗只打擊美方目標，而美國利用鄰國領土襲擊伊朗，伊朗不能坐視不理。

圖為2026年3月3日，伊朗首都德黑蘭一座警察局遭美以空襲，廢墟插有一面伊朗國旗。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

就霍爾木茲海峽通航事宜，阿拉格齊披露，一些國家已同伊朗接觸，希望本國船只能夠安全通過霍爾木茲海峽。他說，伊朗願意與這些國家談判，最終決定將由伊朗軍方作出。

針對伊朗核計劃問題，阿拉格齊指出，在美以發動戰爭前，伊朗在同美國的間接核談判中已經作出巨大讓步，提出願意稀釋豐度為60%的濃縮鈾，以此表明伊朗無意尋求核武器。

他又稱，伊朗核材料目前被埋在核設施廢墟下，伊朗暫不打算取出。若將來需要取出，將在國際原子能機構（IAEA）監督下進行。