伊朗外長重申未要求停火 稱重返談判桌意義有限
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月15日接受美國媒體採訪時表示，伊朗從未請求美國停火，甚至沒有請求談判。伊朗將繼續自衛且「不論多久」，直到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）意識到這是一場「無法獲勝的非法戰爭」。
阿拉格齊向哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目指出，是美國和以色列挑起這場戰爭，伊朗只是自衛。他強調，此前與美國談判經歷不佳，重返談判桌意義有限。「我們看不出有什麽理由應該同美國人談，因為當他們決定襲擊我們時，我們正在同他們談判，這已經是第二次了」。
阿拉格齊這番話是對特朗普言論的回應。特朗普14日接受美國全國廣播公司（NBC）電話採訪時稱，伊朗已準備為停火進行談判，但他尚未準備好達成協議，「因為條款還不夠好」。
據伊朗外交部發布的消息，阿拉格齊在採訪中還表示，伊朗只打擊美方目標，而美國利用鄰國領土襲擊伊朗，伊朗不能坐視不理。
就霍爾木茲海峽通航事宜，阿拉格齊披露，一些國家已同伊朗接觸，希望本國船只能夠安全通過霍爾木茲海峽。他說，伊朗願意與這些國家談判，最終決定將由伊朗軍方作出。
針對伊朗核計劃問題，阿拉格齊指出，在美以發動戰爭前，伊朗在同美國的間接核談判中已經作出巨大讓步，提出願意稀釋豐度為60%的濃縮鈾，以此表明伊朗無意尋求核武器。
他又稱，伊朗核材料目前被埋在核設施廢墟下，伊朗暫不打算取出。若將來需要取出，將在國際原子能機構（IAEA）監督下進行。
美國能源部長賴特：伊朗衝突將在「未來幾週內」結束｜最新伊朗局勢｜IEA：石油儲備將立即投放亞太市場 歐美3月底烏克蘭派無人機專家換中東國家支援 伊朗威脅視烏全境為打擊目標白宮混剪任天堂遊戲與轟炸伊朗畫面 遭批把打仗當打機伊朗戰爭｜伊斯蘭革命衛隊誓言：追殺以色列總理內塔尼亞胡