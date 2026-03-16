伊朗局勢｜內塔尼亞胡發布買咖啡片段 反駁被伊朗擊斃謠言
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月15日發布了一段視頻，顯示他買咖啡並與助手聊天，以打破伊朗媒體指他死於伊朗空襲的謠言。
路透社報道，該段影片拍攝於耶路撒冷郊區的一家咖啡館，並發佈在內塔尼亞胡的Telegram帳號上。咖啡館同日發布的多段內塔尼亞胡到訪的影片和照片，以證實影片拍攝日期。
內塔尼亞胡除反駁其死亡謠言，又問拍攝者是否想數數他的手指，然後舉起雙手對著鏡頭。因有網上傳言稱，他日前在社交平台發布的視頻是由人工智能（AI）生成的，指畫面中他有6隻手指。
內塔尼亞胡在最新的短片中也呼籲，以色列民眾即使外出，也要盡量待在有遮蔽的地方附近，並指民眾的力量「能給他、政府、以色列國防軍和摩薩德帶來力量」。他又稱，「我們正在做一些我現在還不能透露的事情」，以軍將繼續「非常猛烈地」打擊伊朗和黎巴嫩。
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