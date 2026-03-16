有片｜5貓B被棄粉嶺昌盛苑後巷　眼嚴重感染　動物組織：喪心病狂

5幼貓慘被棄於粉嶺後巷，嚴重感冒、眼受感染。繼前日（14日）有11隻貓遭困籠棄於深水埗一後巷後；原來同一日早上，亦有5隻幼貓慘被棄於粉嶺昌盛苑後巷。



動物組織「貓の地帶動物慈善」負責人Jim向《香港01》透露，5隻幼貓僅兩個月大，均有嚴重感冒感冒及眼部受感染，其中3隻的眼晴猶如「白內障」，1隻更眼簾黏合，要做手術「開眼」，情況慘不忍睹，形容棄貓之人「喪心病狂」！



上周六（14日），有人途經粉嶺昌盛苑附近時，發現一大廈後巷有紙皮箱，內藏該5隻白色幼貓。（動物組織「貓の地帶動物慈善」影片截圖）

Jim受訪時指，上周六（14日）早上8時前後接獲求助，事主稱途經粉嶺昌盛苑附近時，發現傳出陣陣微弱的貓叫聲，查看下即在一大廈後巷近鐵閘位置，發現一個紙皮箱，內藏5隻白色幼貓，遂立即向其組織求助。

輾轉求助下，Jim終尋獲一間動物醫院施援，經醫生檢查後，相信5隻幼貓均只有兩個月大，雖證實沒有貓瘟，但全部患有嚴重感冒，雙眼受感染，其中3隻感染情況嚴峻。

Jim為5隻幼貓暫名ABCDE，當中貓仔A的雙眼嚴重感染，右眼甚至眼簾黏合，稍後須做手術打開眼簾「開眼」；貓女D的左眼及貓女E的右眼，眼核亦呈白色，如「白內障」，如牠們未能治好，最嚴重的話眼球會壞死，屆時或要作摘除眼球手術；而貓女B及貓仔C情況相對較好。

Jim稱，5隻貓寶寶「好親人、好嗲人」，不排除有人私下繁殖，卻因牠們患病而棄掉，形容棄貓之人「喪心病狂」、「置生命於不顧」，但暫未就事件報警，現階段首要任務是為5隻幼貓治療，事發當日亦得到愛貓人士捐助，應對治療之路，若將來情況許可及合適，將會安排領養。

「貓の地帶動物慈善」亦在社交平台譴責事件，同時表示「香港動物福利法例之落後，令到近期出現多中殘酷虐待動物案件，希望有關部門積極檢討修訂法例，不要讓同類事件一直增加。」