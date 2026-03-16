澳門海關兩口岸拘42人包括5港人　圖偷運138公斤銀粒出境值$301萬

澳門海關於關閘口岸及青茂口岸，截獲42宗偷運懷疑銀粒個案，檢獲約138公斤懷疑銀粒，市值約301萬澳門元。42名被捕人士中，包括5名香港居民。



澳門海關表示，3月6至12日，關員先後在關閘口岸及青茂口岸出境旅客檢查區，發現25名澳門居民、12名內地居民及5名香港居民形跡可疑，該42人將合共約138公斤懷疑銀粒藏於隨身物品、衣物及身體各處，試圖偷運出境。



42人被捕人士包括5名香港居民，將銀粒藏於隨身物品、衣物及身體各處，試圖偷運出境。（澳門海關）

涉案人士年齡介乎16至67歲，海關已根據《對外貿易法》之規定作出起訴，一經定案，最高可被判罰款5萬澳門元；涉案貨物則歸澳門特別行政區所有。另外，因有涉案人士為學生，澳門海關已透過溝通機制，通報教育及青年發展局跟進。

澳門海關呼籲，任何人士攜帶物品出入境應遵守相關法律規定，切勿因貪圖利益而從事不法販運活動。海關會持續強化各口岸關檢工作，打擊各類以藏匿或偽裝等手段的不法販運活動。市民如發現相關違法行為，可透過海關熱線2896-5001、傳真2896-5003或電郵info@customs.gov.mo向澳門海關舉報。