九龍灣9傷車禍．車Cam｜平治剷行人路　「打保齡」撞飛多名途人

九龍灣臨興街昨日（16日）中午發生車禍，釀成9人受傷，其中8人為途人；涉事75歲司機被捕遭起訴，據悉他與妻子當時沒有戴安全帶，70歲妻子被拋出車重創危殆。



涉事車禍一段「車CAM」片段，於今日（17日）凌晨在網上流出。該片段僅短短數十秒，可見肇事的平治私家車，突然衝上行人路並撞向多名途人，部份人被撞至飛起再墮地。有附近擺街檔人士與私家車擦身而過，甫定驚魂後走近傷者提供協助。至於涉事私家車則衝出馬路後停下，響咹聲不斷。



平治私家車衝上行人路後，撞向多名途人，部份人被撞至飛起墮地受傷。(網上片段截圖)

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警方早前交代詳情時指，初步相信涉事私家車司機調頭時，誤將油門當成煞車掣，失控剷上行人路，撞到8名途人；坐於車頭乘客位的姓林（70歲）女乘客，疑沒戴安全帶被拋出車外，頭部重創、肋骨亦有受傷；姓郭（75歲）男司機被捕，已被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，將於3月25日上午，在觀塘裁判法院提堂。據了解，涉事司機及女乘客為夫婦，當時兩人均無戴安全帶。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0277與調查人員聯絡。

行人路欄杆被撞爛。（網上圖片）

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救護員替傷者包紮。（馬耀文攝）

現場有欄杆和樹木被撞斷。（警方提供）