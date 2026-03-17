警多部門聯入境處、勞工處反黑工　港島多個黑點拘17人

警方港島總區包括機動部隊、西區警區、中區警區、灣仔警區、東區警區人員，聯同入境事務處及勞工處，今日（17日）進行代號「權能者（POWERPLAYER）」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查港島區內多個罪案黑點，共拘捕17人。



被捕人包括9名內地女子、4名非華裔女子、2名非華裔男子、2名本地男子，年齡介乎19至48歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「逾期居留」及「管有偽造身份證」等罪名被捕。所有人現正被扣留調查。

據了解，其中5名涉案非華裔人士分別來自印尼、印度、菲律賓及巴基斯坦，全部持有香港身份證；剩餘一名越南女子則持「行街紙」；9名內地女子則持雙程證。

港島總區多個部門聯同入境處及勞工處今日（17日）反黑工，在港島區拘捕17人。（警方圖片）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。

一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年；僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。