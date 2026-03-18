車Cam直擊︱青朗公路水牛突跨欄走出馬路　被私家車猛撞倒地翻滾

今日（18日）上午7時許，青朗公路近大欖隧道有一隻水牛走出路中被私家車撞傷，事故導致上班繁忙時間出九龍交通大受影響。網上流傳的車CAM影片，拍攝到水牛被撞一刻的畫面，可見牠突然由分隔兩邊行車線的草叢跨欄步出，快線一輛私家車駛至無從閃避。水牛被撞後倒在地上翻滾一圈再掙扎站起身，但已傷痕累累受傷流血。



車CAM可見，路邊草叢分別有兩隻牛在踱步，遠方約20米有一隻水牛突然跨欄走出馬路。當時一輛私家車沿快線行駛，收掣不及將牠撞倒。牛隻倒在地上翻滾一圈，嘗試緩緩站起來，但不成功，痛苦伏在地上。從其他相片可見，牠背部受傷皮肉甩脫流血。而尾隨涉事私家車的另一部車，幸及時扭軚駛出中線，未有再釀交通意外。

車CAM可見草叢有兩隻牛。（Facebook「車cam L」群組截圖）

車CAM可見草叢有兩隻牛。（Facebook「車cam L」群組截圖）

至上午9時16分，運輸署稱較早前因發現動物而封閉的青朗公路（往九龍方向）近錦上路港鐵站的部份行車線現已解封，車龍有待消散。

市民請留意途經青朗公路（往九龍方向）及元朗公路（往上水方向）的巴士服務仍然受影響。九巴第279X、978號線及龍運巴士第A43、A43P號線仍須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

市民請考慮使用港鐵服務。

水牛被撞倒地。（Facebook「車cam L」群組截圖）

水牛掙扎站起來。（Facebook「車cam L」群組截圖）

有網民拍攝到牛隻被撞後在公路上徘徊的情況，現場三線行車，牛隻在路中進退兩難，顯得相當無助；地上有血跡，車輛紛紛慢駛。前方有一輛私家車停在路邊，地面散落損毀的配件。

讀者吳先生指，他在青朗公路往九龍方向，距離管道入口約3公里外見到路邊草叢有兩隻牛，其時路面交通非常擠塞，車輛相當慢速；其後駛前不遠，再見到另一隻牛在路中徘徊，而這隻牛明顯已告受傷。