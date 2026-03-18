青朗公路水牛闖出馬路捱車撞　由漁護署職員射麻醉槍抬走

青朗公路今日（18日）早上有水牛走出馬路被車撞，另有兩隻同伴在草叢踱步。事故導致上班繁忙時間出九龍交通大受影響。事件擾攘超過3小時，最終於早上10時半左右，由漁護署將受傷水牛抬走才告一段落，交通逐步恢復過來。



受傷水牛中麻醉槍在草叢位置倒下。（蔡正邦攝）

人員待藥力發作後，準備將水牛移走。（蔡正邦攝）

現場消息稱，漁護署人員到場之際，先用繩綁著受傷水牛，但卻甩脫被牠負傷跑到草叢。由於當時路面已經重開，警員要再次短暫封路，讓漁護署人員向水牛發射麻醉槍，然後待藥力發揮，牠徐徐倒地，再將牠抬上車帶走。至於在草叢另外兩隻水牛，由於沒有危險，讓牠們在原地活動，沒有帶走。

人員合力將受傷水牛移走上車離開。（蔡正邦攝）

人員合力將受傷水牛移走上車。（蔡正邦攝）

較早前網上流傳的車CAM可見撞擊一刻，路邊草叢分別有兩隻牛在踱步，遠方約20米有一隻水牛突然跨欄走出馬路。當時一輛私家車沿快線行駛，收掣不及將牠撞倒。牛隻倒在地上翻滾一圈，嘗試緩緩站起來，但不成功，痛苦伏在地上。從其他相片可見，牠背部受傷皮肉甩脫流血。而尾隨涉事私家車的另一部車，幸及時扭軚駛出中線，未有再釀交通意外。

車CAM可見草叢有兩隻牛。（Facebook「車cam L」群組截圖）

車CAM可見草叢有兩隻牛。（Facebook「車cam L」群組截圖）

水牛被撞倒地。（Facebook「車cam L」群組截圖）

水牛掙扎站起來。（Facebook「車cam L」群組截圖）

因青朗公路發現動物，往九龍方向近錦上路港鐵站的部份行車線一度封閉，上址路段一度擠塞。經警方及漁護到場處理後，至早上10時55分，運輸署宣佈，較早前因較早前動物發現而封閉的青朗公路（往九龍方向）近錦上路港鐵站的部份行車線現已解封。