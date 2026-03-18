海關搜中英街零售店　檢$49萬私煙及冒牌香水手袋等　拘男售貨員

香港海關於昨日（17日）在沙頭角中英街，採取特別執法行動打擊私煙，共檢獲約9萬支懷疑私煙及371件懷疑冒牌物品，估計市值約49萬元，懷疑私煙的應課稅值約30萬元。行動中一名男售貨員被捕。



海關於沙頭角中英街採取特別執法行動，檢獲9萬支懷疑私煙及371件懷疑冒牌物品，其中包括香水、太陽眼鏡、美容產品、皮帶及手袋等，估計市值約49萬元，懷疑私煙的應課稅值約30萬元。（海關提供）

海關表示，早前於中英街進行反私煙行動，發現一間零售店舖售賣懷疑私煙。經調查後，人員昨日突擊搜查該店舖，檢獲該批懷疑私煙以及一批懷疑冒牌物品，包括香水、太陽眼鏡、美容產品、皮帶及手袋。

行動中，海關拘捕一名50歲男售貨員，他已被落案起訴。海關強調，會繼續在中英街加強巡查和執法，嚴厲打擊私煙及各類冒牌活動。

海關於沙頭角中英街採取特別執法行動，檢獲9萬支懷疑私煙及371件懷疑冒牌物品，其中包括香水、太陽眼鏡、美容產品、皮帶及手袋等，估計市值約49萬元，懷疑私煙的應課稅值約30萬元。（海關提供）

根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報私煙或懷疑冒牌活動。