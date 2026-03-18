青朗公路水牛捱車撞｜漁護署：嚴重骨折已人道處理　兩同伴將野放

今早（18日）青朗公路有水牛闖入馬路被車撞倒重創，另外兩隻同伴則在草叢踱步，事件令出九龍交通大擠塞，最終由漁農自然護理署人員抬走水牛後才告一段落，恢復交通。漁護署回《香港01》查詢時表示，被撞水牛為成年雄性，經檢查後發現牠左前肢嚴重骨折，基於動物福利的考慮，獸醫已將其人道處理；另外兩隻雄性水牛情況健康良好，暫安置於牛隻管理中心，署方將適時將牠們放回野外。



受傷水牛中麻醉槍在草叢位置倒下。（蔡正邦攝）

漁護署表示，今早7時許接獲警方通知，指有牛闖進高速公路，其中一隻牛疑被車輛撞傷。署方隨即派員到場跟進，發現一隻成年雄性水牛嚴重受傷，漁護署獸醫即時為受傷水牛麻醉，並將其運返署方轄下的牛隻管理中心作進一步檢查。經檢查確認該隻水牛左前肢嚴重骨折，基於動物福利的考慮，獸醫已將其人道處理。

同時，為防止現場再有牛衝出馬路造成交通及安全風險，署方人員已將現場附近草叢內兩隻的雄性水牛運返牛隻管理中心暫時安置。該兩隻水牛目前健康情況良好，待漁護署尋找合適地點後，適時將其放回野外。

漁護署稱，根據該署2022年就本港流浪牛分佈和數目進行的普查，全港約有180頭水牛，主要分布於大嶼山和新界中部。涉事3隻水牛相信屬於錦田一帶的流浪牛群。為減低人牛衝突，漁護署牛隻管理隊一直採取多管齊下的策略，包括將造成滋擾的流浪牛隻移離相關地點並尋找合適的地點放回。署方會繼續監察流浪牛的活動情況，與地區持份者保持溝通，平衡動物福利與公眾安全。

人員待藥力發作後，準備將水牛移走。（蔡正邦攝）

較早前網上流傳的車CAM可見水牛被車撞擊一刻，路邊草叢分別有兩隻牛在踱步，遠方約20米有一隻水牛突然跨欄走出馬路。當時一輛私家車沿快線行駛，收掣不及將牠撞倒。牛隻倒在地上翻滾一圈，嘗試緩緩站起來，但不成功，痛苦伏在地上。從其他相片可見，牠背部受傷皮肉甩脫流血。而尾隨涉事私家車的另一部車，幸及時扭軚駛出中線，未有再釀交通意外。

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人員合力將受傷水牛移走上車離開。（蔡正邦攝）