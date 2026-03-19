葵涌冧天秤1死．交通｜大窩口道部份路段全封　有巴士改道不停站

葵涌邨對開一個建築地盤今午（19日）有一個天秤吊臂倒塌，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下，交通亦受阻。



受事件影響，大窩口道（來回方向）介乎德士古道與上角街之間的全線封閉。連輸署指，現時上址交通繁忙。駕駛人士請考慮改用其他道路。巴士服務受到影響。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。



城巴表示，因應葵涌建築地盤突發事故，城巴930號線（會展站往返荃灣西站）來回方向正實施改道安排，巴士將不會停靠大窩口邨、葵馥苑、葵涌邨的部份巴士站。乘客可透過城巴手機應用程式及網頁，獲取最新資訊。



臨時安排如下：

930號線往會展站方向，暫停服務巴士站包括大窩口邨富安樓, 大窩口道、大窩口邨富貴樓, 大窩口道、葵涌邨曉葵樓, 上角街；

930號線往荃灣西站方向，暫停服務巴士站包括葵馥苑、大窩口道、葵涌邨茵葵樓、大窩口道、大窩口邨富華樓、大窩口道、大窩口邨富安樓、大窩口道。

葵涌邨對開一地盤有天秤塌下。（kwongoodgo / 網上圖片）

事發在今日（19日）下午約4時27分，葵涌邨碧葵樓對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。據了解，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。

葵涌邨對開一地盤有天秤塌下，消防救護到場救援。（fb／荃灣 大窩口邨 葵涌邨）