葵涌冧天秤1死｜吊運時倒塌長約45米　房署要求「煥利」交報告

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葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，今午（19日）有天秤倒塌，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。據了解，現場為大窩口道第一期和第二期公營房屋發展計劃建築工程，承建商為煥利建築有限公司。消防處、房屋署聯同勞工處，晚上9時50分左右交代詳情。



消防稱，天秤約40樓以上部份倒塌於山坡，長約45米；救護員到場後，證實被困工人頭部重創、身體多處骨折，明顯死亡。勞工處表示，當時天秤正吊運金屬構築物，部份天秤突然倒塌。房署指，要求承建商「煥利」交報告，並會根據結果向其作出適當處分。



傍晚6時許，死者遺體被移走。（王譯揚攝）

消防處署理助理消防區長張志偉稱，消防下午4時27分接報，5分鐘後到達現場，共出動31架消防及救護車輛、96名消防及救護員。

現場為興建中的樓宇，天秤約40樓以上部份倒塌於山坡位置，倒塌部份45米長，駕駛室內一名工人被困，救護表示，死者頭部嚴重受傷，身體多處骨折，明顯死亡。消防高空控救專隊、災難應變救援隊將其屍體移離已變形的駕駛室，亦動用無人機協助，確認沒有其他人士被困。

（左起）消防處署理高級救護主任譚啟榮、消防處署理助理消防區長張志偉、勞工處副總職業安全主任（行動科）（新界西區）黃珮琳及房屋署助理署長（工務）黃至中交代事件。（王譯揚攝）

勞工處副總職業安全主任（行動科）（新界西區）黃珮琳稱，處方高度關注事件，深表難過，對死者家屬致以深切慰問，初步相信該天秤操作員，操作天秤在吊運金屬構築物時，部份天秤倒塌，與操作員一同跌落地盤附近山坡。人員即時到場調查，並會嚴肅跟進及調查，如有違例，必會提出檢控，同時已向相關承建商發出暫時停工通知書，停止使用天秤。

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房屋署助理署長（工務）黃至中表示，死者於24年3月入職，為本地工人；署方高度關注事件，深表難過，對死者家屬致以深切慰問。涉事地盤為房委會大窩口第二期公屋地盤，該地盤目前處於上蓋階段，事發時正在進行吊運工作。

就意外，署方會嚴肅跟進，並會根據結果，對承建商「煥利」作出適當處分，會要求承建商詳細調查報告。意外後，承建商管理工程公司已經暫停房署地盤所有工作。

署方續指，根據紀錄，承建商有按照法定規例及合約規例進行定期調查，而現時天秤亦無再次倒塌的風險。

葵涌邨對開大窩口道公屋地盤有天秤塌下。（kwongoodgo / 網上圖片）

事發在今日（19日）下午約4時27分，葵涌邨碧葵樓對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。據了解，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。

立法會議員兼工聯會成員指，涉事地盤橫跨大窩口道及葵盛圍，正興建兩座公營房屋，地盤原定於未來兩年分階段完工，今次事故會否對相關工程進度及未來入伙安排構成影響，會向政府作進一步了解，並希望當局盡快向公眾交代更多資訊，釋除居民疑慮。

有工程師早前受訪時表示，不排除天秤事發時勾到外物、或因操作不當及逆風風向等原因，而導致折斷倒塌。建造業總工會理事長周思傑就稱，折斷的天秤，駁口相對齊整，因此不排除涉及金屬疲勞、或燒焊工序未如理想等因素。