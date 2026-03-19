葵涌冧天秤1死｜工權會：死者入行逾30年　天秤每周及今早曾檢驗

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，今午（19日）有天秤倒塌，62歲天秤操作員當場死亡，據悉他連人帶天秤塌下。據了解，現場為大窩口道第一期和第二期公營房屋發展計劃建築工程，承建商為煥利建築有限公司。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後趕抵了解，指死者入行逾30年；會方稱，涉事天坪在有關工地已使用約兩年，每星期進行檢驗，今早亦完成檢驗，合符房屋署可於5年內使用的規範。



葵涌邨對開大窩口道公屋地盤有天秤塌下。（kwongoodgo / 網上圖片）

工業傷亡權益會稱，62歲死者從事建造業超過30年，已要求承建商及僱主盡快作出善後安排，全力協助家屬渡過難關。塌下的塔式起重機（天秤），尺寸約長40米、闊15米，機艙內設有駕駛室，工友在內喪生。

據工權會了解，該天秤每星期均進行檢驗，今早亦已完成檢驗，並由合資格人士簽發證明文件，證實可正常使用。該天坪在工地已使用約兩年，連同以往其他工地，總使用年期3年多。根據房屋署標準，塔式起重機可在5年內使用，故暫時符合使用規範。

然而，天秤支架斷開的位置齊口，懷疑內裡的天秤架芯斷掉所致，目測未能知道鐵芯是否存在金屬疲勞等問題。工權會稱，此漏洞必須堵塞改善，例如以科技作為探測和檢查，才能長遠地解決問題。會方希望勞工處及警方能盡快完成調查，並公開調查報告，讓各界參考，以減少同類意外再次發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後趕抵了解。（王譯揚攝）

事發在今日（19日）下午約4時27分，葵涌邨對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。據了解，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。

此外，涉事地盤橫跨大窩口道及葵盛圍，正興建兩座公營房屋，地盤原定於未來兩年分階段完工，今次事故會否對相關工程進度及未來入伙安排構成影響，會向政府作進一步了解，並希望當局盡快向公眾交代更多資訊，釋除居民疑慮。

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有工程師早前受訪時表示，不排除天秤事發時勾到外物、或因操作不當及逆風風向等原因，而導致折斷倒塌。建造業總工會理事長周思傑就稱，折斷的天秤，駁口相對齊整，因此不排除涉及金屬疲勞、或燒焊工序未如理想等因素。