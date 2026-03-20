海關港珠澳大橋截入境貨車　檢1600件冒牌貨值$170萬　拘男司機

香港海關於3月10日在港珠澳大橋香港口岸檢獲約1600件懷疑冒牌貨物，估計市值約170萬元。當日海關人員透過風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在貨斗內檢獲該批懷疑冒牌貨物，包括手錶、衣服和鞋具，遂拘捕57歲男司機。初步調查顯示，該批懷疑冒牌貨物將會轉口至海外地區。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。



香港海關於3月10日在港珠澳大橋香港口岸檢獲約1600件懷疑冒牌貨物，估計市值約170萬元。（海關提供圖片）

海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊冒牌物品和走私活動。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑冒牌活動。