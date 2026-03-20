海關屯門搗冒牌電腦儲存裝置包裝工場　檢$2500萬貨拘分銷商董事

海關在屯門一座工廠大廈，搗破一個冒牌電腦儲存裝置包裝中心及倉庫，檢獲共約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，市值約2,500萬元。涉案電腦儲存裝置分銷商的42歲男董事被捕，並遭落案起訴，案件明日（21日）在沙田裁判法院提堂。據了解，涉案男子為中國籍旅客，另涉違反逗留條件；案中冒牌貨品的售價，可低至正價六折。



海關在屯門一座工廈，搗破一間個冒牌電腦儲存裝置包裝中心及倉庫，檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，市值約2,500萬元。（陳浩然攝）

今年初，海關接獲商標持有人代表舉報，指一間電腦儲存裝置分銷商涉出售懷疑冒牌電腦硬碟。海關經深入調查後，鎖定涉案分銷商位於屯門一工廈的冒牌電腦儲存裝置包裝中心。

關員昨早（19日）突擊搜查涉案面積約500平方呎的包裝工場，檢獲約5,100個冒牌硬碟，市值約900萬元。包裝工場內一名42歲男子被捕。人員在現場調查後，揭發該分銷商在同一工廈，有另一個面積約700平方呎的倉庫，遂再搜查該倉庫，檢獲約1.2萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，包括9,000個硬碟及3,000張記憶卡，市值約1,600萬元。

海關在屯門一座工廈，搗破一間個冒牌電腦儲存裝置包裝中心及倉庫，檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，市值約2,500萬元，並搜出一批包裝工具。（陳浩然攝）

行動中，海關共檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，包括1.4萬個電腦硬碟和3,000張記憶卡，市值共約2,500萬元。

另外，關員亦在現場搜出用作包裝硬碟的工具，相信捕人是先購入一批沒有任何商標的電腦硬碟，再將印有知名電腦硬碟製造商商標的貼紙貼上硬碟，然後組合說明書及紙盒，偽裝成全新正貨電腦硬碟出售。

海關在屯門一座工廈，搗破一間個冒牌電腦儲存裝置包裝中心及倉庫，檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，市值約2,500萬元，並拘捕一名男子。據知被捕男子涉購入沒有商標的電腦硬碟，貼上知名電腦硬碟製造商商標，偽裝成正貨出售。（陳浩然攝）

被捕男子為為涉案分銷商唯一董事，據悉他為中國籍旅客。他會被海關通宵扣查，並將被暫控一項銷售或者為售賣用途而管有冒牌物品罪，以及一項違反逗留條件罪，明日在沙田裁判法院提堂。

海關版權及商標調查科高級督察康恩形容，被捕人企圖「狡兔三窟」的方式減少損失，利用面積較大的倉庫囤積大量冒牌貨物，再分批少量運送到面積較小的包裝工場，在該處將冒牌貨品偽裝成正貨，並邀請客戶到場驗貨及簽收。一旦東窗事發，他只會損失少量貨物，可減少虧損。不語，康恩稱海關經深入調查後，成功追查至被捕人管理的大倉庫，在該處檢獲案中八成冒牌貨品，令到被捕人的詭計未能成功得逞。

海關在屯門一座工廈，搗破一間個冒牌電腦儲存裝置包裝中心及倉庫，檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，市值約2,500萬元，並拘捕一名分銷商男董事。海關版權及商標調查科高級督察康恩交代案情。（陳浩然攝）

據了解，涉案電腦儲存裝置分銷商營運約3至4個月，以正貨價格的六折至九折出售冒牌貨，懷疑有人趁近期電腦記憶購價格飆升，企圖出售冒牌貨圖利。至於冒牌儲存裝置的容量是否「足秤」，則有待進一步調查。

海關在屯門一座工廈，搗破一間個冒牌電腦儲存裝置包裝中心及倉庫，檢獲約1.7萬件懷疑冒牌電腦儲存裝置，市值約2,500萬元，並拘捕一名分銷商男董事。（陳浩然攝）

海關提醒，冒牌電腦儲存裝置的存取資料可靠性及完整性存疑，有可能造成部分資料損失。消費者應光顧信譽良好的店舖；如對產品真偽有懷疑，應與商標持有人或其代理聯絡。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或者為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑冒牌活動。