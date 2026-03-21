O記全港反黑拘203人　冚10非法賭檔無牌酒吧　檢$30萬毒品武器等

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各大總區人員，於一連三日（18至20日）在全港各區，展開代號為「逸影」的反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及切斷犯罪分子的收入來源。



行動中，人員突擊搜查全港各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破9個懷疑非法賭檔及一個懷疑無牌酒吧，並拘捕203人。另外檢獲約13萬元現金、面值約14萬元的籌碼、一批賭博用具、酒精飲品、2支伸縮棍、3把牛肉刀，以及少量懷疑可卡因、大麻花和依托咪酯煙彈等，毒品總市值約30萬元。



行動中，人員突擊搜查全港各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破9個懷疑非法賭檔及一個懷疑無牌酒吧，並拘捕203人。（警方提供）

行動中，人員共拘捕129男74女（16至70歲），當中包括72名外籍、29名非華裔、90名本地及12名內地人。據了解，外籍及非華裔人士分別來自孟加拉、印度、尼泊爾、巴基斯坦、澳洲、英國、菲律賓、印尼、俄羅斯、斯里蘭卡、泰國、鳥克蘭、越南。

他們分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有攻擊性武器」、「非法禁錮」、「傷人」、「搶劫」、「襲擊致造成身體傷害」、「在公眾地方打鬥」、「刑事損壞」、「違反逗留條件」、「施用藥物或使用器具以促致墮胎」、「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「非法入境」等罪行。

行動中，人員突擊搜查全港各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破9個懷疑非法賭檔及一個懷疑無牌酒吧，並拘捕203人。（警方提供）

警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。