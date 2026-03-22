紅磡億元金條竊案｜扮交易趁亂偷金條　5人暫控盜竊　周一提堂

紅磡祟安街半島廣場樓上一間金行前日（20日）遇竊，有73條金條被盜，總值高達1,200萬美元（約1億港元）。警方拘捕5名疑犯，並起回全部金條。據了解，其中一名被捕人為金行負責人的前生意夥伴，涉聯絡另外4人，趁負責人與其中一疑犯「交易」時擾亂，乘機掠去金條逃走。



警方今日（22日）表示，5名被捕人已被暫控合共一項「盜竊」罪，案件將於明日（23日）上午在九龍城裁判法院提堂。



紅磡半島廣場一間公司3月20日遇竊，被盜去73條各重1公斤的金條，警方經調查後拘捕5人，起回全數金條。（陳浩然攝）

警方昨日交代案情時指，遇竊公司已註冊可進行黃金交易。事發時，一男買家與一女職員進行黃金交收，其間2男1女突然進入單位，向女職員稱該公司負責人欠下巨債，混亂間3人聯同在單位內的買家，將73條各重1公斤的金條搬入行李箱後離開。職員阻止無果，涉案4人與在單位外負責「睇水」的男子，一同登上兩私家車逃去。公司職員通知僱主及報警。

紅磡半島廣場一間公司3月20日遇竊，被盜去73條各重1公斤的金條，警方經調查後拘捕5人，起回全數金條。（陳浩然攝）

警方前日約2時57分接獲相關報案，西九龍總區刑事總部鎖定5名疑犯身份，昨晚分別在中環及大埔拘4男1女中國籍人士，均持香港身份證。被捕人士包括一名男主腦、其妻子及案發時在場的黃金「買家」；其餘被捕人與男主腦有生意關係。其中一名疑犯曾與金行負責人為生意夥伴，但現時已再無合作關係。同時，警方在行動中起回全部黃金。

據了解，案件主腦是曾為涉案金行進行買賣，從中賺取佣金的中介代理。案發後其中一名被捕人拖着載有全部金條的行李箱先行離開現場，另外4名被捕人隨後離開。警方經追查後拘捕5人，再在被捕人位於大埔的住所附近一部車上，起回行李箱和金條。

紅磡半島廣場一間公司3月20日遇竊，被盜去73條各重1公斤的金條，警方經調查後拘捕5人，起回全數金條。（陳浩然攝）