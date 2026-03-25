海關深水埗搗3私煙倉及售賣檔　檢$566萬貨拘私煙集團男骨幹

海關昨日（24日）在深水埗區反私煙，搗破兩個私煙儲存倉庫，及一個售賣私煙檔攤，檢獲共約126萬支私煙，市值約566萬元，應課稅值約416萬元。行動中，海關拘捕一名45歲持「行街紙」的非華裔男子，相信為私煙集團核心成員。



海關在深水埗搗破由非華裔集團操控的兩個私煙倉及一個銷售點，檢獲共約126萬支私煙，市值約566萬元，應課稅值約416萬元。（海關提供）

海關早前發現一個活躍於深水埗區內、售賣私煙的非華裔集團，遂展開連串跟蹤及偵查行動，鎖定集團骨幹成員及兩個儲存倉庫。至昨日下午時機成熟，海關展開突擊行動，於深水埗北河街及大南街一帶埋伏，在附近後巷發現一名可疑男子，持一個載滿硬物的白色環保袋，從其中一個儲存倉庫匆忙步出。關員隨即上前截查，即場檢獲約7,000支懷疑私煙。

關員將該男子拘捕及押回倉庫調查，在單位內檢獲約13萬支懷疑私煙，估計市值約59萬元，應課稅值約43萬元。其後，海關人員分別於同一後巷附近閣樓的私煙儲存倉庫，及北河街售賣私煙的地點搜查，分別再檢獲約111萬支及5,400支懷疑私煙，估計市值共約504萬元，應課稅值約370萬元。

海關在深水埗搗破由非華裔集團操控的兩個私煙倉及一個銷售點，檢獲共約126萬支私煙，市值約566萬元，應課稅值約416萬元。（海關提供）

初步調查顯示，涉案私煙儲存及分銷黑點已經運作約兩個月。被捕男子負責保管及運送私煙，他被截查時正準備將私煙從倉庫運往北河街的售賣黑點。海關相信，是次行動已成功拘捕北河街私煙黑點的核心成員，並搗破其重點儲存倉庫，對打擊區內的私煙活動甚有成效。

海關強調，會繼續以嚴厲執法回應私煙罪行，尤其在私煙活躍地區，早已設立專責小隊，透過情報分析及高調執法，持續打擊非法活勳。

海關呼籲巿民切勿購買來歷不明的私煙，亦不應參與任何買賣私的活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳號（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。