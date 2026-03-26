大埔回收場火｜疑不當處理噴霧氣瓶　其中3男二級燒傷　1消防不適

今早（26日）大埔鳳園路及汀角路交界一個回收工場發生火警，火勢猛烈，一度傳出爆炸聲。消防處今午（26日）交代詳情時指，現場面積約10米乘20米，內有一個約8米乘3米雙層鐵皮構築物，起火為一個廢鐵壓縮裝置，初步相信有人不安全處理小型噴霧氣瓶及懷疑有過量的風煤樽。火警中，人員共救出4名傷者，其中3名男子身體多處二級燒傷；另有一名消防員頭暈送院、一名女子則受驚，拒絕送院。



警方表示，因應火警，目前在汀角路近大發街往大美督方向及鳳園路一帶實施交通管制。



消防處大埔消防局局長張樂恒（中）、大埔救護站主管楊培凱（右）、警務處大埔分區行動及支援小隊高級督察姚祖兒（左）交代案情。（林振華攝）

消防處大埔消防局局長張樂恒表示，消防處在接報後4分鐘到達現場。現場是一個10米乘20米的地方，場內包括一個大約8米乘3米的單層鐵皮構築物。起火位置在火場內的一個廢鐵壓縮裝置。

事件中，消防處調派了25輛消防車、29輛救護車，出動了176名消防及救護人員。動用了兩條消防喉、兩隊煙帽隊進行撲救；此外，亦動用了一條消防喉在火場外圍，以防止火勢蔓延。同時，出動了滅火機器人及無人機協助進行滅火與救援任務。

消防處大埔消防局局長張樂恒交代火警詳情。（林振華攝）

張樂恒續指，火警今午大約12時37分被大致救熄。目前消防員仍在現場進行火場降溫工作，以防止死灰復燃。在救援方面，總共救出了4名傷者，另外有一名消防人員在救援期間感到不適，需要送院。

在起火原因方面，經消防與目擊者了解後，初步懷疑有人不小心且不安全地處理回收的小型噴霧氣瓶，相關情況已經通知相關部門作出跟進。另外，亦在現場發現懷疑過量的風煤樽消防處目前正在調查中，如果發現有過量儲存的情況，將會採取執法行動。

事件中，消防處動用了兩條消防喉、兩隊煙帽隊進行撲救；此外，亦動用了一條消防喉在火場外圍，以防止火勢蔓延。同時，出動了滅火機器人及無人機協助進行滅火與救援任務。（林振華攝）

大埔救護站主管楊培凱稱，救護人員到場後，利用大量傷者事故檢傷分流系統為傷者即時進行分流。在此次事故中，共發現4名傷者。其中，有3名男性傷者傷勢嚴重，主要傷勢為身體多處二級燒傷。經救護人員在現場檢查及初步治理後，在清醒狀態下全部送往威爾斯親王醫院。

另有一名受輕傷的女性傷者，在目擊事故後受驚，經現場檢查及治理後，她拒絕送院並自行離開。此外，一名消防人員在參與救援行動期間感到不適，主要症狀為頭暈，經救護人員治理後送往大埔那打素醫院，目前情況穩定。

大埔救護站主管楊培凱交代救援詳情。（林振華攝）

大埔分區行動及支援小隊高級督察姚祖兒表示，警方於今天約11時接獲多名市民報案，指在大埔汀角路與鳳園路交界的一個廢鐵回收場發生火警並冒出濃煙。警方迅速到場處理，並於現場實施交通管制措施。

行動中，警方共派出60名警務人員，包括新界北衝鋒隊及大埔警區人員到場處理。因應救援行動，警方目前在汀角路近大發街往大美督方向及鳳園路一帶實施交通管制。

大埔分區行動及支援小隊高級督察姚祖兒交代案情。（林振華攝）

一名男工二級燒傷，他手及面部均敷上敷料送院治理。

現場火光熊熊。（大埔友，最新情報/Njjar Chan）