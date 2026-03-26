海關葵涌工廈搗私煙倉拘無業男　檢值$330萬私煙及另類吸煙產品

海關昨日（25日）中午在葵涌搗破一個懷疑私煙及另類吸煙產品儲存倉庫，搜查大連排道一工業大廈一個可疑單位，在單位內檢獲約676,200支懷疑私煙、以及約94,200支懷疑另類吸煙產品，估計市值共約330萬元，懷疑私煙應課稅值約220萬元，並拘捕一名報稱無業的34歲懷疑涉案男子，他獲准保釋候查。



海關表示，案件仍在調查中，會繼續追查該批私煙及另類吸煙產品的來源，不排除會有更多人被捕。



海關昨日（25日）中午在葵涌大連排道一工廈搗破懷疑私煙及另類吸煙產品儲存倉庫，檢獲市值共約330萬元懷疑私煙及另類吸煙產品，拘捕一名無業男。（海關圖片）

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

此外，根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。