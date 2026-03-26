元朗逢吉鄉寮屋藏千萬「K仔」 25歲失業男未收到$3萬酬勞已落網
撰文：凌逸德
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警方毒品調查科昨日（25日）於元朗逢吉鄉破獲一宗販毒案，檢獲約26公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值高達1,000萬元，一名25歲本地失業男子當場被捕。
毒品調查科行動組3B隊高級督察鄧駿穎指，人員昨午突擊搜查逢吉鄉一間偏遠寮屋，發現有人正從一批裝滿瑣碎物品、垃圾及雜物的紙箱中抽取毒品。警方相信，販毒集團刻意選擇位置隱蔽的寮屋，並以大量雜物掩飾毒品。
據了解，被捕男子報稱已失業逾一年，因需支付房租及生活費而欠債，遂受網上「搵快錢」廣告誘惑犯案。疑犯受販毒集團許諾提供3萬港元酬勞利誘，擔任毒品「倉管」及「送貨員」，惟分毫未得已落網。他已被控一項「販運危險藥物」罪，明日（27日）於屯門裁判法院提堂。
警方強調，販毒最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元，呼籲青少年切勿因貪圖利益墮入法網。警方正調查毒品來源，不排除更多人被捕。
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