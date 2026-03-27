港府強烈譴責英國《香港半年報告》　斥肆意抹黑港人權和法治狀況

港府周四（27日）就英國發表所謂《香港半年報告：2025年7月至12月》中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。政府發言人強調，特區政府強烈譴責和堅決反對英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短、歪曲事實、顛倒是非，肆意抹黑香港的人權和法治狀況，妄圖以卑劣政治操弄干預香港特區政府依法施政。



港府周四（27日）就英國發表所謂「《香港半年報告：2025年7月至12月》中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責。（資料圖片）

發言人重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。特區政府再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人表示，特區政府強烈反對英國所謂報告中，針對香港特區維護國家安全相關法律及工作的無稽和失實內容。每個國家都會制定維護國家安全法律，英國政府卻將只針對極少數危害國家安全犯罪分子的《香港國安法》及其他特區相關法律，以及香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責，抹黑為「損害權利和自由」，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向「雙標」虛偽的行徑，實在極其醜陋、令人不齒。

黎智英獲公平審訊 不存在所謂的「政治檢控」

報告對黎智英被控危害國家安全罪行一案判決的惡意抹黑，特區政府必須強調，法庭經過長達156日的公開聆訊，審視了多達2,220項證物、超過80,000頁文件、各方呈交總共超過1,000頁的書面陳詞等，黎智英本人更出庭作供多達52日，這些都是黎智英和其他被告經過公平審訊後才被裁定有罪的證明。

發言人稱，法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決及判刑均有理有節，完全不存在所謂的「政治檢控」。「黎智英案」的公開審訊和裁決理由揭示，黎智英為案中首腦、親自勾結外國勢力乞求對中央及香港特區政府實施制裁和敵對行動。「黎智英案」與言論和新聞自由完全無關，各被告多年來只是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。

就所謂的報告中提及其他危害國家安全案件，特區政府已多次強調，由於有關案件所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。英國必須立即停止繼續顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓。